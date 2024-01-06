Сегодня Всемирный день детей-сирот войны: сколько украинских детей потеряли своих родителей из-за российской агрессии

Сегодня, шестого января, во многих странах проходят мероприятия по случаю Всемирного дня детей-сирот войны, пишет УНН.

Событие основано по инициативе французской правозащитной организации SOS Enfants en Detresses. Этот день призван привлечь внимание со стороны широкой общественности к нелегкой судьбе и к проблемам детей, осиротевших по причине активных военных конфликтов.

Статистика свидетельствует о том, что более 150 миллионов детей во всем мире потеряли из-за военных действий одного или обоих родителей.

Одной из важнейших задач этого события является также помощь в усыновлении тех сирот, которые потеряли свои семьи из-за военных действий.

По разным подсчетам, с начала полномасштабной российской агрессии около 8,5 тысяч украинских детей остались без родительской опеки, более 1,5 тысячи детей стали сиротами.

Еще одна большая проблема - это украинские дети, которых россия фактически похитила с оккупированных территорий.

По приблизительным официальным данным россия вывезла из Украины 20 тысяч детей. И это только те зафиксированные случаи, когда родители, опекуны или свидетели депортации ребенка сообщили об этом.

Около 1,5 из похищенных несовершеннолетних - это дети-сироты.

Более 500 украинских детей уже удалось вернуть.

Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям