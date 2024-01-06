Сегодня Всемирный день детей-сирот войны: сколько украинских детей потеряли своих родителей из-за российской агрессии
Киев • УНН
С начала полномасштабной российской агрессии около 8,5 тысяч украинских детей остались без родительской опеки, более 1,5 тысячи детей стали сиротами.
Сегодня, шестого января, во многих странах проходят мероприятия по случаю Всемирного дня детей-сирот войны, пишет УНН.
Событие основано по инициативе французской правозащитной организации SOS Enfants en Detresses. Этот день призван привлечь внимание со стороны широкой общественности к нелегкой судьбе и к проблемам детей, осиротевших по причине активных военных конфликтов.
Статистика свидетельствует о том, что более 150 миллионов детей во всем мире потеряли из-за военных действий одного или обоих родителей.
Одной из важнейших задач этого события является также помощь в усыновлении тех сирот, которые потеряли свои семьи из-за военных действий.
По разным подсчетам, с начала полномасштабной российской агрессии около 8,5 тысяч украинских детей остались без родительской опеки, более 1,5 тысячи детей стали сиротами.
Еще одна большая проблема - это украинские дети, которых россия фактически похитила с оккупированных территорий.
По приблизительным официальным данным россия вывезла из Украины 20 тысяч детей. И это только те зафиксированные случаи, когда родители, опекуны или свидетели депортации ребенка сообщили об этом.
Около 1,5 из похищенных несовершеннолетних - это дети-сироты.
Более 500 украинских детей уже удалось вернуть.
Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям08 декабрь 2023, 18:28 • 46755 просмотров
Сегодня Всемирный день детей-сирот войны: сколько украинских детей потеряли своих родителей из-за российской агрессии
С начала полномасштабной российской агрессии около 8,5 тысяч украинских детей остались без родительской опеки, более 1,5 тысячи детей стали сиротами.
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