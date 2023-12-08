Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям

Сегодня состоялась первая встреча Международной коалиции стран за возвращение украинских детей. На ней президент Украины Владимир Зеленский отметил, что необходимо предпринимать решительные действия, чтобы дети жили в своей стране рядом с родными, передает УНН.

россия сама заявляет о сотнях тысяч депортированных украинских детей, которых она украла в Украине и пытается растворить в своем бытии. И нужны максимально быстрые и энергичные действия, чтобы вернуть всех этих детей... Призываю вас увеличивать нашу коалицию - увеличивать шансы каждого украинского ребенка на жизнь дома, на жизнь в целом, вернуться не через годы, а как можно быстрее - заявил Зеленский.

Детали

Создание Международной коалиции стран за возвращение украинских детей было инициировано в конце октября.

Целью первой встречи коалиции было определение практических шагов стран-участниц для поддержки Украины в возвращении депортированных и принудительно перемещенных детей домой, а также привлечение стран коалиции к реализации конкретных проектов и обязательств, которые обеспечат безопасную репатриацию, реабилитацию и интеграцию пострадавших детей.

На встрече также была представлена Декларация коалиции по возвращению юных украинцев. Согласно документу, стороны соглашаются применять все возможные усилия для возвращения похищенных детей, а также поддерживать процесс их воссоединения с семьями.

Кроме этого декларация предусматривает предоставление всей необходимой гуманитарной, медицинской и психологической помощи пострадавшим от незаконной депортации.

И наконец, предполагается поддержка международных усилий по привлечению рф к ответственности.

Напомним

Украине удалось вернуть уже более 520 украинских депортированных детей.

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