Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский отметил необходимость срочных действий для возвращения сотен тысяч депортированных украинских детей на первой встрече Международной коалиции. Коалиция имеет целью поддержать репатриацию детей и воссоединение с их семьями.
Сегодня состоялась первая встреча Международной коалиции стран за возвращение украинских детей. На ней президент Украины Владимир Зеленский отметил, что необходимо предпринимать решительные действия, чтобы дети жили в своей стране рядом с родными, передает УНН.
россия сама заявляет о сотнях тысяч депортированных украинских детей, которых она украла в Украине и пытается растворить в своем бытии. И нужны максимально быстрые и энергичные действия, чтобы вернуть всех этих детей... Призываю вас увеличивать нашу коалицию - увеличивать шансы каждого украинского ребенка на жизнь дома, на жизнь в целом, вернуться не через годы, а как можно быстрее
Детали
Создание Международной коалиции стран за возвращение украинских детей было инициировано в конце октября.
Целью первой встречи коалиции было определение практических шагов стран-участниц для поддержки Украины в возвращении депортированных и принудительно перемещенных детей домой, а также привлечение стран коалиции к реализации конкретных проектов и обязательств, которые обеспечат безопасную репатриацию, реабилитацию и интеграцию пострадавших детей.
На встрече также была представлена Декларация коалиции по возвращению юных украинцев. Согласно документу, стороны соглашаются применять все возможные усилия для возвращения похищенных детей, а также поддерживать процесс их воссоединения с семьями.
Кроме этого декларация предусматривает предоставление всей необходимой гуманитарной, медицинской и психологической помощи пострадавшим от незаконной депортации.
И наконец, предполагается поддержка международных усилий по привлечению рф к ответственности.
Напомним
Украине удалось вернуть уже более 520 украинских депортированных детей.
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Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям
Президент Украины Зеленский отметил необходимость срочных действий для возвращения сотен тысяч депортированных украинских детей на первой встрече Международной коалиции. Коалиция имеет целью поддержать репатриацию детей и воссоединение с их семьями.
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