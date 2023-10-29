На саміті на Мальті запропонували створити міжнародну коаліцію держав для повернення депортованих рф українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Під час третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті було запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме поверненню депортованих рф українських дітей. Про це повідомив Офіс Президента, інформує УНН.
Деталі
Ініціативу про створення міжнародної коаліції під час зустрічі на Мальті озвучила делегація Канади. Її підтримали багато країн – учасниць саміту.
Зазначається, що Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту української Формули миру «Повернення військовополонених і депортованих осіб».
Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA Володимира Зеленського.
“Пропозиція щодо міжнародної коаліції – це елемент плану реалізації Української Формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою, до якої увійшли представники майже 30 країн і міжнародних організацій”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Як вказали в Офісі Президента, масова депортація й цілеспрямоване викрадення українських дітей для їх подальшої русифікації є спланованою геноцидною політикою рф.
Крім того, нині в російському полоні перебувають тисячі українських військовослужбовців, які потребують допомоги. росія, як повідомляється, не надає доступу міжнародним організаціям, як-от ООН і МКЧХ, для моніторингу умов їх утримання.
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