Саміт на Мальті: учасники презентували п’ять ключових пунктів “формули миру”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Під час третьої зустрічі радників на Мальті було розглянуто п’ять ключових пунктів Формули миру. Про це повідомив Офіс президента України, пише УНН.
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“Увагу було зосереджено на п’яти ключових пунктах Формули миру: “Ядерна та радіаційна безпека”, “Продовольча безпека”, “Енергетична безпека”, “Звільнення всіх полонених і депортованих осіб” і "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку",– йдеться в повідомленні.
Деталі
Вчора тривала робота щодо пʼяти з десяти пунктів Формули миру. У цій третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн та міжнародних організацій. Зокрема, до неї долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки.
За словами голови української делегації, керівника ОПУ Андрія Єрмака, раніше вже були напрацьовані конкретні плани реалізації пунктів “формули миру” та створені робочі групи, які зосередилися на технічних питаннях реалізації пунктів “формули”.
Так, члени міжнародної робочої групи спільно з українськими посадовцями презентували план щодо ядерної та радіаційної безпеки, який має на меті повне рф з території Запорізької АЕС і передачу контролю над станцією Україні.
Учасники зустрічі також розглянули план реалізації пункту щодо енергетичної безпеки. Серед іншого він спрямований на запобігання порушень енергобезпеки та будь-яких агресивних дій з використанням енергії як зовнішнього важеля впливу.
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Окрім цього було презентовано план, що передбачає встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства. Для цього запропоновано посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні, забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі та інше.
План щодо повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених передбачає створення міжнародної моніторингової групи, визначення механізму збору інформації про депортованих українців та додаткове посилення тиску проти росії.
Та зрештою план щодо реалізації пункту про дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку має на меті вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН.
Нагадаємо
28 жовтня на Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру Президента Володимира Зеленського.