Зеленський - учасникам зустрічі на Мальті: Формула миру має бути універсальною, потрібен спільний план її реалізації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що у межах взаємодії, де беруть участь радники, які збиралися на Мальті на зустріч по Формулі миру, підготують спільний план дій для виходу з ним на Глобальний саміт миру. Про це він сказав у відеозверненні до учасників сьогоднішньої зустрічі щодо Української формули миру за участю майже 70 світових субʼєктів, передає УНН.
Цитата
Президент нагадав, що торік запропонував Формулу миру для світу - "10 пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії росії проти України та які засновані на цілях і принципах Статуту ООН, на сенсах і змісті схвалених світом резолюцій Генеральної Асамблеї ООН". "За рік, що минає, наша Формула миру поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею. Ця Формула справді стала спільною", - вказав Зеленський.
"Хоч не буває однакових воєн, Формула миру може й має бути універсальною. Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства. Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру – на рівень лідерів, – затвердити й реалізувати. Заради миру. Заради світу. Заради захищеності кожного народу від воєн. І хай такий результат буде нашим із вами спільним спадком для людства!" - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що на Мальті завершилась перша сесія зустрічі по Українській формулі миру.