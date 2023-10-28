Зеленський - учасникам зустрічі на Мальті: Формула миру має бути універсальною, потрібен спільний план її реалізації

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що у межах взаємодії, де беруть участь радники, які збиралися на Мальті на зустріч по Формулі миру, підготують спільний план дій для виходу з ним на Глобальний саміт миру. Про це він сказав у відеозверненні до учасників сьогоднішньої зустрічі щодо Української формули миру за участю майже 70 світових субʼєктів, передає УНН.