Зеленский - участникам встречи на Мальте: Формула мира должна быть универсальной, нужен общий план ее реализации

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Президент напомнил, что в прошлом году предложил Формулу мира для мира - "10 пунктов, которые охватывают все аспекты агрессии россии против Украины и которые основаны на целях и принципах Устава ООН, на смыслах и содержании одобренных миром резолюций Генеральной Ассамблеи ООН". "За уходящий год наша Формула мира постепенно становится глобальной, потому что все вы ее поддержали или по крайней мере проявили действенную заинтересованность в работе с ней. Эта Формула действительно стала общей", - указал Зеленский.

"Хотя не бывает одинаковых войн, Формула мира может и должна быть универсальной. Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей, всего человечества. Такой общий план действий мы должны подготовить в рамках нашего взаимодействия и со временем выйти с ним на Глобальный саммит мира – на уровень лидеров, – утвердить и реализовать. Ради мира. Ради мира. Ради защищенности каждого народа от войн. И пусть такой результат будет нашим с вами общим наследием для человечества!" - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что на Мальте завершилась первая сессия встречи по Украинской формуле мира.