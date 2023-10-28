Третій саміт по Українській формулі миру на Мальті: завершилась перша сесія зустрічі, є важливі пропозиції

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"Завершили першу сесію зустрічі на Мальті. Готуємось до другої. Є важливі аргументи та пропозиції", - написав Єрмак у Telegram.

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За словами Єрмака, наші партнери разом з представниками української влади презентували п‘ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, і своє бачення імплементації.

"Нагадаю, що це - ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Було багато коментарів, справді жвава дискусія.

Я зараз бачу, наскільки масштабну роботу розпочав Володимир Зеленський у Хіросімі на саміті G7, де обговорювалася українська Формула миру, після чого були зустрічі радників з нацбезпеки в Копенгагені, Джидді, тепер на Мальті, а також робота з послами.

Ми націлені на цілком конкретні результати - Глобальний саміт миру лідерів держав", - написав Єрмак.

Додамо

Глава ОП зауважив, що під час свого виступу на сесії нагадав, що до розробки плану Формули долучаються дедалі більше держав, що поважають міжнародне право та статут ООН. І рф буде змушена поступитися світовій спільноті. Їй доведеться прийняти наші спільні умови.

"Також сказав, що за участю Катару, країни, яка бере участь у імплементації низки пунктів Формули миру, ми зуміли повернути додому чотирьох українських дітей. Ще тисячі лишаються заручниками росії, але цей успіх свідчить: разом ми зможемо. Італія, Німеччина, Норвегія, Франція, США та інші партнери надали Україні комплекси ППО для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Це один із елементів реалізації пункту про посилення енергетичної безпеки. Ми дуже вдячні за це.

Це один із елементів реалізації пункту про посилення енергетичної безпеки", - додав Єрмак.

За його словами, завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової справедливим, тривалим і всеосяжним миром буде мати величезний позитивний вплив на інші вибухонебезпечні конфлікти, які розгортаються у світі.

"І сьогодні ми подаємо новий потужний сигнал усьому людству: ми наближаємо мир. Справедливий. Стійкий. Тривалий. Для України. Для світу. Для всіх.

Продовжуємо працювати", - резюмував глава ОП.

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Нагадаємо

Перша зустріч на рівні радників лідерів держав із національної безпеки та зовнішньої політики відбулося наприкінці червня у столиці Данії Копенгагені, друга — на початку серпня — у столиці Саудівської Аравії Джидді.