На саміті на Мальті триває робота щодо п'яти з 10 пунктів Формули миру - Зеленський

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На зустрічі щодо Української формули миру на рівні радників і спеціальних представників, що відбувається на Мальті, зараз триває робота щодо п'яти з 10 пунктів Формули миру, повідомив у вечірньому відеозверненні у суботу Президент Володимир Зеленський, пише УНН.