На саміті на Мальті триває робота щодо п'яти з 10 пунктів Формули миру - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На зустрічі щодо Української формули миру на рівні радників і спеціальних представників, що відбувається на Мальті, зараз триває робота щодо п'яти з 10 пунктів Формули миру, повідомив у вечірньому відеозверненні у суботу Президент Володимир Зеленський, пише УНН.
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Президент вказав, що сьогодні перший день роботи саміту на Мальті – зустрічі радників і дипломатичних представників "щодо нашої Формули миру, яка поступово, крок за кроком стає глобальною".
Він вказав, що 66 держав представлені на саміті, і це вагомо. "Всі континенти представлені. Багато держав, різні політичні традиції. Я дякую всім лідерам і країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. І є потенціал, щоб розширити представництво держав. Пункти нашої Формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто справді цінує міжнародне право, міг проявити себе та свої цінності й підтримати глобальні зусилля проти агресії", - сказав Глава держави.
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"Зараз на саміті на Мальті триває робота щодо пʼяти з десяти пунктів Формули. Це «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих людей» і «Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку». Щодо кожного пункту Формули сформовані групи держав, які зосередилися на реалізації", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що українську роботу щодо Формули веде Андрій Єрмак, залучені команди Офісу, Міністерства закордонних справ, урядовці, представники Верховної Ради України. Він висловив вдячність усім, хто додає Україні такої дипломатичної сили.
Він загадав, що 28 жовтня в Україні згадують Другу світову війну та річницю вигнання нацистів із нашої території.
"Зараз бачимо, що створена тоді архітектура не спрацювала. Але єдність точно спрацює ефективно. Єдність усіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм. І ми його переможемо. Обов’язково. І єдність усіх у світі, хто працює разом із нами, разом з усіма нашими партнерами, щоб поновити силу міжнародного права та реальну вагу принципів і норм Статуту ООН", - наголосив Президент.
"Світ не місце для агресій. Людство прийде до цього. Тільки так можна захистити життя", - підсумував Зеленський.
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