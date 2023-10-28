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На саммите на Мальте идет работа по пяти из 10 пунктов Формулы мира - Зеленский

Киев • УНН

 • 79387 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На встрече по Украинской формуле мира на уровне советников и специальных представителей, которая проходит на Мальте, сейчас идет работа по пяти из 10 пунктов Формулы мира, сообщил в вечернем видеообращении в субботу Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

На саммите на Мальте идет работа по пяти из 10 пунктов Формулы мира - Зеленский

Детали

Президент указал, что сегодня первый день работы саммита на Мальте – встречи советников и дипломатических представителей "относительно нашей Формулы мира, которая постепенно, шаг за шагом становится глобальной".

Он указал, что 66 государств представлены на саммите, и это весомо. "Все континенты представлены. Много государств, разные политические традиции. Я благодарю всех лидеров и страны, которые уже поддержали общее видение относительно мира. И есть потенциал, чтобы расширить представительство государств. Пункты нашей Формулы созданы именно так, чтобы каждый в мире, кто действительно ценит международное право, мог проявить себя и свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии", - сказал Глава государства.

Цитата

"Сейчас на саммите на Мальте продолжается работа по пяти из десяти пунктов Формулы. Это «Ядерная и радиационная безопасность», «Продовольственная безопасность», «Энергетическая безопасность», «Освобождение всех пленных и депортированных людей» и «Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка». По каждому пункту Формулы сформированы группы государств, которые сосредоточились на реализации", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинскую работу по Формуле ведет Андрей Ермак, привлечены команды Офиса, Министерства иностранных дел, чиновники, представители Верховной Рады Украины. Он выразил благодарность всем, кто добавляет Украине такой дипломатической силы.

Он сказал, что 28 октября в Украине вспоминают Вторую мировую войну и годовщину изгнания нацистов с нашей территории. 

"Сейчас видим, что созданная тогда архитектура не сработала. Но единство точно сработает эффективно. Единство всех, кто помогает Украине победить рашизм. И мы его победим. Обязательно. И единство всех в мире, кто работает вместе с нами, вместе со всеми нашими партнерами, чтобы восстановить силу международного права и реальный вес принципов и норм Устава ООН", - подчеркнул Президент.

"Мир не место для агрессий. Человечество придет к этому. Только так можно защитить жизнь", - подытожил Зеленский.

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