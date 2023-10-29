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Саммит на Мальте: участники презентовали пять ключевых пунктов "формулы мира"

Киев • УНН

 • 436148 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время третьей встречи советников на Мальте было рассмотрено пять ключевых пунктов Формулы мира. Об этом сообщил Офис президента Украины, пишет УНН.

Саммит на Мальте: участники презентовали пять ключевых пунктов "формулы мира"

Цитата

"Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах Формулы мира: “Ядерная и радиационная безопасность”, “Продовольственная безопасность”, “Энергетическая безопасность”, “Освобождение всех пленных и депортированных лиц” и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка",– говорится в сообщении.

Детали

Вчера продолжалась работа по пяти из десяти пунктов Формулы мира. В этой встрече приняли участие дипломаты из 66 стран и международных организаций. В частности, к ней присоединились делегации многих государств Азии, Африки, Латинской Америки.

По словам главы украинской делегации, руководителя ОПУ Андрея Ермака, ранее уже были наработаны конкретные планы реализации пунктов “формулы мира” и созданы рабочие группы, которые сосредоточились на технических вопросах реализации пунктов “формулы”.

Так, члены международной рабочей группы совместно с украинскими чиновниками представили план по ядерной и радиационной безопасности, который имеет целью полный вывод с территории Запорожской АЭС и передачу контроля над станцией Украине.

Участники встречи также рассмотрели план реализации пункта по энергетической безопасности. Среди прочего он направлен на предотвращение нарушений энергобезопасности и любых агрессивных действий с использованием энергии как внешнего рычага влияния.

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Кроме этого был представлен план, предусматривающий установление международных гарантий безопасности для бесперебойных поставок продовольствия. Для этого предложено усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине, обеспечить разминирование морских путей в Черном море и прочее.

План по возвращению депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных предусматривает создание международной мониторинговой группы, определение механизма сбора информации о депортированных украинцах и дополнительное усиление давления против россии.

И в конце концов план по реализации пункта о соблюдении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка имеет целью совершенствование имеющихся механизмов реализации базового принципа уважения территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в Уставе ООН.

Напомним

28 октября на Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности по украинской Формуле мира Президента Владимира Зеленского.

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