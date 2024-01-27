Минулого року українці всиновили понад 900 дітей, і це більше, ніж у перший рік війни

У минулому 2023 році українця взяли з дитячих будинків 925 дітей, що більше, ніж було всиновлено в 2022 році. Про це в ефірі телемарафону розповів голова національної соціальної сервісної служби Василь Луцик, передає УНН.

Під час першого року активної війни у нас зменшилась кількість усиновлень, але фактично друга половина 2022 року дала нам певну динаміку. Якщо на весь 2022 рік у нас було усиновлено 752 дитини, то вже за 2023 ми бачимо позитивну динаміку: на кінець року усиновлено 925 дітей - сказав Василь Луцик.

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За його словами, виходячи з загальної кількості дітей-сиріт або дітей, які позбавленні батьківського піклування, родину знайшли не так багато дітей. Проте він додав, що позитивна динаміка свідчить про те, що навіть під час війни забезпечується право дитини на виховання в сім’ї.

Також він нагадав, що з початку війни зупинене міжнародне усиновлення. Це зумовлено тим, що поки йде війна Україна не може в повній мірі перевірити всі дані про особу іноземця. Тому зараз може бути лише декілька виключень, коли іноземець може всиновити українську дитину. Наприклад, всиновити дитину може її родич, або він перебуває в шлюбі з людиною з українським громадянством. А також якщо у дитини, яку іноземець всиновив до повномасштабної війни, залишилися не всиновлені брат чи сестра.

Нагадаємо

6 січня повідомлялося, що з початку повномасштабної російської агресії близько 8,5 тисяч українських дітей залишилися без батьківського піклування, більше 1,5 тисячі дітей стали сиротами.

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