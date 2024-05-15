В Украине заработала единая онлайн-платформа для усыновления и семейных форм воспитания детей

Министерство социальной политики в День семьи запустило в работу единую государственную онлайн-платформу об усыновлении и семейном воспитании детей "Украина для каждого ребенка". Об этом сообщили в Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это первый шаг к диджитализации системы ухода и поддержки детей. "Украина для каждого ребенка" - онлайн-платформа, где в едином месте можно найти необходимую информацию и ресурсы, касающиеся усыновления и устройства детей в семейные формы воспитания:

получить пошаговый алгоритм действий, чтобы принять ребенка в свою семью;

узнать об усыновлении, семейных формах воспитания и патронате;

воспользоваться "Линией заботы" и найти нужного эксперта или экспертку;

узнать об образовательном онлайн-курсе «Рожденные сердцем» для будущих усыновителей;

услышать истории детей и семей, которые уже имеют опыт усыновления или воспитания в семейных формах.

Следующий шаг - построение комплексной системы для упорядочения информации о детях, нуждающихся в поддержке государства. Новая система обеспечит более прозрачный и понятный механизм подачи документов и прохождения обучения кандидатами в усыновители, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны и попечители, патронатные воспитатели.

Люди, которые открыли свое сердце, чтобы взять ребенка в семью и поделиться с ним своей любовью, имеют большую смелость. Наша платформа поддержит их на этом пути. Для будущих родителей это, прежде всего, путеводитель, который поможет узнать больше об усыновлении, опеке/попечительстве, как стать приемной семьей или взять на воспитание пять и более детей и стать большой приемной семьей, или как стать патронатной семьей. Онлайн-платформа поможет потенциальным родителям стать ближе к ребенку и подготовить себя к отцовству, - отметила госпожа Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Платформа будет способствовать реализации права каждого ребенка расти в семейном окружении и популяризировать семейное воспитание детей. В то же время она станет пошаговой дорожной картой для семей, которые хотят помочь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Как сообщили в Координационном центре по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, от 14 до 27% украинцев знают о семейных формах воспитания детей, таких как опека и попечительство, приемная семья и большая приемная семья или детский дом семейного типа. Несколько больше - 42% - об усыновлении. А вот о патронате вообще известно только 5% нашего общества.

Благодаря онлайн-платформе "Украина для каждого ребенка" мы хотим изменить ситуацию. Наша цель - рассказать, каким образом можно здесь и сейчас помочь ребенку, который по тем или иным причинам остался без попечения родителей. Чем больше общество будет знать об этом - тем больше возможностей будет у детей расти в семейном окружении, - отметила руководительница Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова.

Вместе с этим на платформе открыт доступ к новому онлайн-курсу об усыновлении "Рожденные сердцем", который поможет разобраться во всех аспектах этого процесса. Обучение бесплатное, однако это является дополнительным ресурсом, а не альтернативой обязательной подготовке кандидатов, которую они должны пройти в соответствии с законодательными требованиями.

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