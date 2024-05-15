В Украине заработала единая онлайн-платформа для усыновления и семейных форм воспитания детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  75753 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  108285 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  118968 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  148089 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137433 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156928 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152877 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131278 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175819 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210763 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Сегодня состоится финальный матч Кубка Украины сезона-2023/2024: где смотреть трансляцию

Сегодня состоится финальный матч Кубка Украины сезона-2023/2024: где смотреть трансляцию

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ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф

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Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, предварительно известно о 2 погибших - ОВА

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  338833 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  380532 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  379682 просмотра

В Украине заработала единая онлайн-платформа для усыновления и семейных форм воспитания детей

В Украине запустили единую государственную онлайн-платформу "Украина - каждому ребенку" для популяризации усыновления и семейных форм воспитания детей, лишенных родительской опеки.

Общество •   •  4597 просмотра
В Украине заработала единая онлайн-платформа для усыновления и семейных форм воспитания детей

Соглашение по безопасности между Украиной и США может быть подписано через несколько недель - Блинкен

США и Украина завершают работу над двусторонним соглашением о безопасности, которое, как ожидается, будет подписано через несколько недель и предоставит Украине гарантии безопасности на десятилетия.

Война •   •  5927 просмотра
Соглашение по безопасности между Украиной и США может быть подписано через несколько недель - Блинкен

Сегодня состоится финальный матч Кубка Украины сезона-2023/2024: где смотреть трансляцию

Финал Кубка Украины по футболу Vbet сезона 2023/24 между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером", посвященный Вооруженным силам Украины как благодарность за защиту жизней, будет транслироваться для каждого украинца, а средства от продажи билетов пойдут на нужды военных.

спорт •   •  4053 просмотра
Сегодня состоится финальный матч Кубка Украины сезона-2023/2024: где смотреть трансляцию

Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска - Генштаб

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины частично выбили российских оккупантов из города Волчанск. Разрывают оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах города.

Война •   •  16122 просмотра
Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска - Генштаб

"Винниковская табачная фабрика" обратилась к Гетманцеву из-за обысков БЭБ

"Винниковская табачная фабрика" обратилась к Даниилу Гетманцеву из-за обысков БЭБ.

Экономика •   •  14074 просмотра
"Винниковская табачная фабрика" обратилась к Гетманцеву из-за обысков БЭБ

Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи

США предоставят Украине финансовую и военную помощь в размере 2 миллиардов долларов для борьбы с российской агрессией.

Война •   •  16065 просмотра
Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи

ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф

Высший антикоррупционный суд конфисковал два пассажирских самолета Ан-148-100Е у российской компании "Ильюшин Финанс Ко", которая входит в состав государственной корпорации "Ростех" и отвечает за лизинг и обслуживание самолетов российского производства.

политика •   •  14210 просмотра
ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф

Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, предварительно известно о 2 погибших - ОВА

Российская атака на город Днепр в Украине привела к повреждению инфраструктуры и гибели по меньшей мере двух человек, количество жертв оценивается.

Война •   •  13595 просмотра
Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, предварительно известно о 2 погибших - ОВА

Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

В среду цена биткоина несколько упала до отметки $62 000, несмотря на ослабление доллара и небольшое положительное движение.

Экономика •   •  13086 просмотра
Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина

60-летняя женщина погибла, когда российские войска в течение часа обстреливали из артиллерии Есманьскую громаду Сумской области.

Война •   •  12933 просмотра
рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина