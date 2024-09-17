По состоянию на 1 августа в Украине уже было усыновлено 666 детей, однако при этом сложно найти семью для детей старше 10 лет. Об этом рассказала уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Она отметила, что согласно статистическим данным, в 2022 году произошел огромный спад усыновления, поскольку процедура усыновления была приостановлена и впоследствии в нее был внесен ряд изменений. Однако, в прошлом году украинцы усыновили почти 1 тысячу детей, и это примерно столько же, сколько усыновлялось до полномасштабного российского вторжения.

Она отметила, что сейчас важной проблемой является то, что украинцы неохотно усыновляют детей старше 10 лет.

Количество семей, которые бы хотели усыновить старшего ребенка, уменьшается с каждым годом. И это проблема. Также хочу сказать, что из 2500 семей-кандидатов в усыновители, только 284 семьи, которые готовы усыновить более одного ребенка - сказала Герасимчук.

Напомним

В Министерстве социальной политики констатируют увеличение количества желающих усыновить ребенка. При этом процесс обучения кандидатов ускорен за счет увеличения тренеров и групп, внедрен гибкий график для усыновителей.

В Україні запрацювала єдина онлайн-платформа для усиновлення та сімейних форм виховання дітей