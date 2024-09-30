Цифрове усиновлення: Мінсоцполітики використовуватиме ШІ для підбору дітей і потенційних батьків
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики України створює цифрову систему "Діти" для спрощення процесу усиновлення через портал Дія. Система використовуватиме штучний інтелект для підбору дітей та усиновлювачів, враховуючи психо-емоційні характеристики.
Міністерство соціальної політики України разом з Координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду дітей розробляє нову цифрову систему "Діти" для спрощення процесу усиновлення через портал Дія. Інноваційний підхід передбачає використання штучного інтелекту для підбору дітей та потенційних усиновлювачів, беручи до уваги психо-емоційні характеристики. Про це розповів заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко в коментарі журналісту УНН.
Тепер можна звернутися та пройти онлайн консультацію з усиновлення через портал Дія, ми це теж розвиваємо. Мінсоц та Координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду дітей розробляє нову систему "Діти" для цифровізації абсолютного всього процесу усиновлення
За його словами, в цьому процесі "метчінг" дітей та потенційних усиновлювачів, буде задіяний ШІ.
"Ми також плануємо реалізувати цю програму за допомогою ШІ, який буде враховувати психо-емоційний профіль. Зауважу, що ми не віддаємо штучному інтелекту "на відкуп" приймати рішення, він лише пропонує їх і спрощує роботу по "метчінгу", - додав заступник міністра соціальної політики.
Нагадаємо
Станом на 1 серпня в Україні вже було усиновлено 666 дітей, однак при цьому складно знайти родину для дітей старше 10 років.