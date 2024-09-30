Цифрове усиновлення: Мінсоцполітики використовуватиме ШІ для підбору дітей і потенційних батьків

Міністерство соціальної політики України разом з Координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду дітей розробляє нову цифрову систему "Діти" для спрощення процесу усиновлення через портал Дія. Інноваційний підхід передбачає використання штучного інтелекту для підбору дітей та потенційних усиновлювачів, беручи до уваги психо-емоційні характеристики. Про це розповів заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко в коментарі журналісту УНН.

Тепер можна звернутися та пройти онлайн консультацію з усиновлення через портал Дія, ми це теж розвиваємо. Мінсоц та Координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду дітей розробляє нову систему "Діти" для цифровізації абсолютного всього процесу усиновлення