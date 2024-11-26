"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

В Украине продолжается всеукраинская информационная кампания "Украина для каждого ребенка", целью которой является рассказать гражданам о различных формах семейного воспитания в Украине, об этом пишет УНН.

На сегодня, на учете по усыновлению состоит более 15 тысяч украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Тем не менее, проблема заключается в том, что большинство кандидатов на усыновление стремятся взять в семью детей в возрасте до 6 лет и без братьев и сестер, когда более 90% детей в учреждениях старше.

Также, по данным Нацсоцслужбы за период с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года 1786 детей остались без родительской опеки вследствие военного вторжения (смерть, гибель родителей, отсутствие связи с родителями). Из 1786 детей – 1188 детям установлен статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Способы принятия ребенка в семью

В Украине существует платформа "Украина для каждого ребенка", где в едином месте можно получить пошаговый алгоритм действий, чтобы принять ребенка в свою семью, узнать об усыновлении, семейных формах воспитания и патронате, найти нужного эксперта или экспертку и тому подобное.

Для тех, кто хочет принять ребенка в семью, на сайте платформы есть раздел "Линия заботы", там можно получить первичную консультацию. Таким образом всем желающим предоставят ответы как на юридические вопросы, так и есть возможность получения консультации от работников социальной сферы, поддержки от психолога-консультанта.

Существует несколько способов принятия ребенка в семью. В частности, в Украине, кроме усыновления, предусмотрены такие формы семейного воспитания как опека\попечительство, приемная семья, детский дом семейного типа, а также услуга патроната над ребенком. Предлагаем подробнее о них узнать.

Усыновление - это семья для ребенка навсегда.

Усыновленный ребенок становится частью новой семьи на правах рожденного, с равными правами и обязанностями, как и у биологических детей.

Семейная среда - это именно то место, которое создает у ребенка чувство безопасности, доверия и любви. Это единственная форма воспитания, которая гарантирует ребенку устойчивую и постоянную семейную поддержку.

Приемная семья

Это семья, которая приняла на воспитание от 1 до 4 детей. Здесь дети получают тепло, поддержку и имеют возможность расти и развиваться в безопасности и любви. Государство выделяет средства на содержание детей.

Детский дом семейного типа

Большая приемная семья или детский дом семейного типа – это семья, где воспитывают детей, оставшихся без заботы родителей. Такая семья может принять от 5 до 10 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Патронат

Патронатная семья оказывает ребенку необходимую заботу и создает безопасные условия для его развития в то время, когда его биологическая семья не может выполнять свои обязанности по разным причинам (болезни, сложные жизненные обстоятельства, потеря жилья и т.д.). Параллельно с пребыванием ребенка в патронатной семье социальные службы работают с его родителями, чтобы они могли решить свои проблемы и снова взять ребенка на воспитание.

Опека и попечительство



Опека/попечительство-воспитание детей в семье опекуна/попечителя. Такая форма предусмотрена преимущественно для родственников, но и для тех, кто прошел специальное обучение. Вы становитесь законным представителем ребенка и отвечаете за его жизнь, здоровье, физическое и психическое развитие. При этом государство оказывает финансовую поддержку на содержание ребенка.

Опеку устанавливают над детьми до 14 лет. Попечительство устанавливают над детьми от 14 до 18 лет.

Каждый ребенок в Украине должен расти в безопасной и заботливой семье, иметь возможности для полноценного и гармоничного развития.

Опека или попечительство в Украине является одной из самых распространенных форм семейного воспитания. В семьях опекунов, попечителей воспитываются более 45 тыс. детей. Это 3 из 4 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

УНН предлагает прочитать историю семьи Шереметов из Днепропетровщины, которая открыла двери своего дома для троих детей.

Семья Шереметов взяли под опеку чужих детей, двух братьев и сестренку: 11-летнего Арсения, 13-летнего Елисея и маленькую Адель. Девочке 10 августа исполнилось два года. А в целом уже пошел второй год, как дети живут в этой семье.

Почему именно опека

Игорь Викторович Шеремет долгое время работал на железной дороге, рано ушел на пенсию, мужчина признается, что решение об опеке принимали совместно, всей семьей. Вместе с женой позвонили дочери, пообщались с внуком. Дочь сказала: не волнуйтесь, детей поддержим все вместе.

Я мыслю холодным умом, взвешенно. Жена Наталья - эмоциональный человек. Признаюсь, она не представляет своей жизни без детей. Это ее призвание. В свое время работала и в школе, и в больнице, там, где нужна помощь. Мы знали о ситуации с Арсением и Елисеем. Хотели взять под опеку именно этих мальчиков. Постоянно консультировались со службой по делам детей. Однажды спросили, что будет с их сестренкой Аделькой. Нам объяснили, что ее из-за особенностей со здоровьем могут отдать в специальный интернат. Мы этого не хотели и приняли решение - под опеку берем троих - говорит Игорь Викторович.

Шереметы подали заявление и пакет необходимых документов, после чего было принято решение об установлении опеки. Конечно перед этим было специальное обучение и консультации с психологами. Мужу и жене объяснили разницу в опеке и попечительстве. В частности, они опекают ребенка в возрасте до 14 лет. А попечительство устанавливается над ребенком в возрасте от 14 до 18 лет. Но как опекун, так и попечитель являются законными представителями интересов ребенка. Они несут ответственность за его жизнь, здоровье, физическое и психическое развитие. У Шереметов всего за несколько месяцев все бюрократические вопросы решились.

"Ребята очень рано стали взрослыми. За время, что они у нас, изменилось все: поведение, мировоззрение, отношение к быту. Мы стараемся подготовить детей к взрослой жизни. Беседуем о разных жизненных ситуациях у них нет розовых очков. Вот например, с самого начала мы завели финансовую тетрадь, где ведем семейный бюджет. Вместе с детьми делаем покупки, чтобы они понимали, как и чем живет семья. Так формируется их финансовая грамотность. Даже двухлетняя Адель стала более открытой. Раньше девочка была как ежик. Сейчас - совсем другой ребенок", - делится с нами Наталья.

Она говорит, что Елисей уже волнуется о будущей судьбе сестры, останется ли она в нашей семье, когда они с братом пойдут во взрослую жизнь. Конечно Шереметы все объясняют ребятам, но одновременно радуются, что дети осознают свою ответственность за судьбу родного человека.

Все, как в обычной семье

Ребята активны, как и положено в их возрасте, а опекуны их поддерживают, дают советы, и конечно воспитывают, все, как в обычной семье. Есть и поводы для гордости. Об этом Игорь и Наталья могут рассказывать часами. Елисей - один из лучших учеников в классе. Имеет грамоты и благодарности. Он очень любит учиться. У Арсения способности к кулинарии. Парень хороший хозяин. Наталья готовит на кухне, а он рядом помогает.

Живут дети в просторном доме, на улице - качели и бассейн. Одна из комнат украшена шариками. Это ко дню рождения, говорит Наталья. У нас сложилась традиция: развешивать шарики, организовывать чаепитие со сладостями, ну и конечно ни один праздник не обходится без подарков.

"Ребята ходят в школу, посещают кружки, есть у них друзья. К сожалению, в поселке нет такого выбора кружков, как в городе, но они все равно находят занятия по душе. Например, я рыбак, и ребята тоже полюбили это дело. Поэтому при первой возможности едем все вместе к водоему", - продолжает свой рассказ Игорь Викторович.

Однако, это не все семейные традиции. Каждое утро в семье Шереметов начинается с физкультуры. Делают все вместе, и дети, и взрослые.

"Мы с женой показываем, что жизнь лучше, чем часами сидеть в телефоне. Также когда возникают проблемные вопросы, все вместе садимся за круглый стол, обсуждаем, ищем решение. Взрослая жизнь - это не прогулка. Будут и испытания, и трудности. Но сильные люди решают проблемы, поэтому надо физически развиваться и закалять характер. Такой жизненной науке мы учим детей", - продолжает разговор Игорь Шеремет.

Везде чувствовали поддержку

За почти двухлетний опыт опеки, в семье признаются: ни разу не пожалели о своем решении. И как бы сложно ни было воспитывать детей, везде они находили поддержку.

"Служба по делам детей стала нашим главным советчиком. У нас сложился особый тип отношений. Мы не боимся визитов специалистов по службе, а служба с уважением относится к нам и к нашей работе. Иногда звонят, иногда приходят. Нам нечего скрывать, поэтому двери всегда открыты", – рассказывает Наталья.

Да и в поселке к решению отнеслись с пониманием. Поселковый голова Божедаровки сразу предложил приобрести за средства общины дом, но у семьи и так были комфортные условия для проживания. Также детям подарили двухъярусные кровати, а по обеспечению продуктами, то вообще вопрос не стоит.

Когда вы совершает такой шаг и берете на себя ответственность за деток, то не надейтесь, что все будет легко. Так бывает в каждой сфере. Но чувствую очень много помощи на протяжении всех этапов. Поддержка не заканчивается, когда дети входят в ваш дом. Она продолжается. А еще бы советовала опекунам уметь держать баланс, разгружаться, чтобы не было выгорания. Так вы сможете помочь большему количеству детей - отметила госпожа Наталья.

Шереметы не загадывают на будущее, но пока будет здоровье, то планируют и в дальнейшем поддерживать детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Больше о семейных формах воспитания можно узнать на сайте "Украина для каждого ребенка".