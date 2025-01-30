До 2028 року майже 100% дітей-сиріт в Україні зростатимуть у сімейних формах виховання - Мінсоц

До 2028 року близько 95% дітей, які залишилися без піклування батьків, зростатимуть у сімейних формах виховання. На третину зросте забезпечення дітей інвалідів, - соціальними, освітними та медичними послугами.

Відповідні плани, як вказує Міністерство соціальної політики України, можуть втілитися лише у разі повної реалізації запланованої урядом Стратегії.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоц.

Деталі

Мінсоцполітики працює над втіленням Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні до 2028 року.

У профільному міністерстві обіцяють, що у разі втілення мети:

95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування будуть виховуватися у сімейних формах піклування;

На 30% зменшиться кількість дітей, які отримують інституційний догляд та виховання (на 80% - дітей до 3-х років), порівняно з показниками 2023 року;

На 30% більше дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами отримають соціальні, медичні і освітні послуги в громадах.

Довідково

У Мінсоцполітики стверджують, що Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні грунтується на принципах, прийнятих європейськими країнами, а також "фундаментальних цінностях, спрямованих на забезпечення прав кожної дитини". Йдеться про "міжгалузевий характер реформи системи догляду і пдітримки дітей".

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Відповідно до цієї стратегії, урядом України загалом визначено 6 стратегічних цілей.

Серед них:

Підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання, а також створювати безпечне для дітей середовище;

Зростання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, - у сімейному оточенні;

Забезпечення тимчасово та примусово переміщених, евакуйованих, а також депортованих дітей, дітей з ТОТ, з місць, де ведуться бойові дії - зростанням у сімейному оточенні;

Дотримання прав та інтересів дітей, у тому числі під час реформування закладів;

Забезпечення можливості дітей, які мають досвід альтернативного догляду, налагоджувати соціальні відносини;

Створення організаційно-правових умов по низці цілей, серед яких, зокрема, забезпечення рівня поінформованості дітей щодо повноцінного соціального розвитку дитини.

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Нагадаємо

В Україні налічується 62 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 2 тисячі менше ніж у 2023 році. Кількість патронатних родин зросла на 160 і наразі перевищує 400.

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