До 2028 року майже 100% дітей-сиріт в Україні зростатимуть у сімейних формах виховання - Мінсоц
Київ • УНН
Уряд працює над втіленням Стратегії забезпечення прав дітей до 2028 року. План передбачає збільшення сімейних форм виховання та покращення послуг для дітей з інвалідністю.
До 2028 року близько 95% дітей, які залишилися без піклування батьків, зростатимуть у сімейних формах виховання. На третину зросте забезпечення дітей інвалідів, - соціальними, освітними та медичними послугами.
Відповідні плани, як вказує Міністерство соціальної політики України, можуть втілитися лише у разі повної реалізації запланованої урядом Стратегії.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоц.
Деталі
Мінсоцполітики працює над втіленням Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні до 2028 року.
У профільному міністерстві обіцяють, що у разі втілення мети:
95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування будуть виховуватися у сімейних формах піклування;
На 30% зменшиться кількість дітей, які отримують інституційний догляд та виховання (на 80% - дітей до 3-х років), порівняно з показниками 2023 року;
На 30% більше дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами отримають соціальні, медичні і освітні послуги в громадах.
Довідково
У Мінсоцполітики стверджують, що Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні грунтується на принципах, прийнятих європейськими країнами, а також "фундаментальних цінностях, спрямованих на забезпечення прав кожної дитини". Йдеться про "міжгалузевий характер реформи системи догляду і пдітримки дітей".
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Відповідно до цієї стратегії, урядом України загалом визначено 6 стратегічних цілей.
Серед них:
Підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання, а також створювати безпечне для дітей середовище;
Зростання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, - у сімейному оточенні;
Забезпечення тимчасово та примусово переміщених, евакуйованих, а також депортованих дітей, дітей з ТОТ, з місць, де ведуться бойові дії - зростанням у сімейному оточенні;
Дотримання прав та інтересів дітей, у тому числі під час реформування закладів;
Забезпечення можливості дітей, які мають досвід альтернативного догляду, налагоджувати соціальні відносини;
Створення організаційно-правових умов по низці цілей, серед яких, зокрема, забезпечення рівня поінформованості дітей щодо повноцінного соціального розвитку дитини.
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