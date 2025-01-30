До 2028 року майже 100% дітей-сиріт в Україні зростатимуть у сімейних формах виховання - Мінсоц

ukenru
09:48 • 24128 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 56420 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 97791 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 119762 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 152655 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 209218 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169493 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150546 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124624 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109697 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 118202 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 122084 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 117520 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 121333 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 115485 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 171240 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 169883 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 302230 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 330214 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 265289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 8867 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 51110 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 53660 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 117530 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 99164 перегляди
Актуальне
До 2028 року майже 100% дітей-сиріт в Україні зростатимуть у сімейних формах виховання - Мінсоц

До 2028 року майже 100% дітей-сиріт в Україні зростатимуть у сімейних формах виховання - Мінсоц

Київ • УНН

 • 23700 перегляди

Уряд працює над втіленням Стратегії забезпечення прав дітей до 2028 року. План передбачає збільшення сімейних форм виховання та покращення послуг для дітей з інвалідністю.

До 2028 року близько 95% дітей, які залишилися без піклування батьків, зростатимуть у сімейних формах виховання. На третину зросте забезпечення дітей інвалідів, - соціальними, освітними та медичними послугами.

Відповідні плани, як вказує Міністерство соціальної політики України, можуть втілитися лише у разі повної реалізації запланованої урядом Стратегії.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоц.

Деталі

Мінсоцполітики працює над втіленням Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні до 2028 року.

У профільному міністерстві обіцяють, що у разі втілення мети:

95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування будуть виховуватися у сімейних формах піклування;

На 30% зменшиться кількість дітей, які отримують інституційний догляд та виховання (на 80% - дітей до 3-х років), порівняно з показниками 2023 року;

На 30% більше дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами отримають соціальні, медичні і освітні послуги в громадах.

Довідково

У Мінсоцполітики стверджують, що Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні грунтується на принципах, прийнятих європейськими країнами, а також "фундаментальних цінностях, спрямованих на забезпечення прав кожної дитини". Йдеться про "міжгалузевий характер реформи системи догляду і пдітримки дітей".

З ТОТ вдалося повернути п’ятьох українських дітей28.01.25, 12:16 • 27926 переглядiв

Відповідно до цієї стратегії, урядом України загалом визначено 6 стратегічних цілей.

Серед них:

Підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання, а також створювати безпечне для дітей середовище;

Зростання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, - у сімейному оточенні;

Забезпечення тимчасово та примусово переміщених, евакуйованих, а також депортованих дітей, дітей з ТОТ, з місць, де ведуться бойові дії - зростанням у сімейному оточенні;

Дотримання прав та інтересів дітей, у тому числі під час реформування закладів;

Забезпечення можливості дітей, які мають досвід альтернативного догляду, налагоджувати соціальні відносини;

Створення організаційно-правових умов по низці цілей, серед яких, зокрема, забезпечення рівня поінформованості дітей щодо повноцінного соціального розвитку дитини.

ImageImageImageImage

Опікуни отримають одноразову 1 тис. грн на кожну дитину-сироту26.11.24, 15:02 • 18218 переглядiв

ImageImage

Нагадаємо

В Україні налічується 62 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 2 тисячі менше ніж у 2023 році. Кількість патронатних родин зросла на 160 і наразі перевищує 400.

У Київській області підписано меморандум про розвиток сімейних форм виховання дітей з ЮНІСЕФ. У 5 пілотних громадах Київщини будемо реалізовувати комплекс заходів, щоб популяризувати сімейні форми виховання. 

Київщина підписала меморандум з ЮНІСЕФ: що зміниться для дітей-сиріт27.11.24, 16:40 • 15718 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітика
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
yunisefЮНІСЕФ
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами