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З ТОТ вдалося повернути п’ятьох українських дітей

З ТОТ вдалося повернути п’ятьох українських дітей

Київ • УНН

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З тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей повернули п'ятьох дітей віком від 1,5 року. Серед них - донька звільненої з полону військовослужбовиці та юнак, якому допомагають з документами та вступом до ВНЗ.

П’ятеро дітей із окупованих Луганської, Донецької та Херсонської областей повернулися до України в межах плану Bring Kids Back UA. Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

З окупованих Луганської, Донецької та Херсонської областей вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 року до повноліття.

Як зазначив Лубінець, це стало можливим у межах реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Один із юнаків розповів, що не міг самостійно виїхати з ТОТ, тож звернувся в наш Офіс, який допоміг йому виїхати. Нині Україна разом із благодійними фондами та організаціями допомагає йому із отриманням документів, пошуку житла та вступі до вищого закладу освіти,

- йдеться у повідомленні.

Крім того, зі схожим проханням звернулася військовослужбовиця, звільнена з полону. Вона просила допомогти повернути доньку, яка також перебувала на ТОТ.

Нині дівчинка разом із мамою.

Уповноважений також подякував Катару за допомогу в реалізації цього процесу.

Нагадаємо

Протягом літа 2024 року окупанти вивезли понад 3000 дітей із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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