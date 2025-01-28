З ТОТ вдалося повернути п’ятьох українських дітей
Київ • УНН
З тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей повернули п'ятьох дітей віком від 1,5 року. Серед них - донька звільненої з полону військовослужбовиці та юнак, якому допомагають з документами та вступом до ВНЗ.
П’ятеро дітей із окупованих Луганської, Донецької та Херсонської областей повернулися до України в межах плану Bring Kids Back UA. Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.
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З окупованих Луганської, Донецької та Херсонської областей вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 року до повноліття.
Як зазначив Лубінець, це стало можливим у межах реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
Один із юнаків розповів, що не міг самостійно виїхати з ТОТ, тож звернувся в наш Офіс, який допоміг йому виїхати. Нині Україна разом із благодійними фондами та організаціями допомагає йому із отриманням документів, пошуку житла та вступі до вищого закладу освіти,
Крім того, зі схожим проханням звернулася військовослужбовиця, звільнена з полону. Вона просила допомогти повернути доньку, яка також перебувала на ТОТ.
Нині дівчинка разом із мамою.
Уповноважений також подякував Катару за допомогу в реалізації цього процесу.
Нагадаємо
Протягом літа 2024 року окупанти вивезли понад 3000 дітей із тимчасово окупованих територій Херсонської області.