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С ВОТ удалось вернуть пятерых украинских детей

С ВОТ удалось вернуть пятерых украинских детей

Киев  •  УНН

 • 12370 просмотра

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С временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей вернули пятерых детей в возрасте от 1,5 года. Среди них - дочь освобожденной из плена военнослужащей и юноша, которому помогают с документами и поступлением в вуз.

Пятеро детей из оккупированных Луганской, Донецкой и Херсонской областей вернулись в Украину в рамках плана Bring Kids Back UA. Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Из оккупированных Луганской, Донецкой и Херсонской областей удалось вернуть пятерых детей в возрасте от 1,5 года до совершеннолетия.

Как отметил Лубинец, это стало возможным в рамках реализации плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Один из юношей рассказал, что не мог самостоятельно выехать из ВОТ, поэтому обратился в наш Офис, который помог ему выехать. Сейчас Украина вместе с благотворительными фондами и организациями помогает ему с получением документов, поиском жилья и поступлении в высшее учебное заведение,

- говорится в сообщении.

Кроме того, с похожей просьбой обратилась военнослужащая, освобожденная из плена. Она просила помочь вернуть дочь, которая также находилась на ВОТ.

Сейчас девочка вместе с мамой.

Уполномоченный также поблагодарил Катар за помощь в реализации этого процесса.

Напомним

В течение лета 2024 оккупанты вывезли более 3000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
katarКатар
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
khersonХерсон

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