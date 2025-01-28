С ВОТ удалось вернуть пятерых украинских детей
Киев • УНН
С временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей вернули пятерых детей в возрасте от 1,5 года. Среди них - дочь освобожденной из плена военнослужащей и юноша, которому помогают с документами и поступлением в вуз.
Пятеро детей из оккупированных Луганской, Донецкой и Херсонской областей вернулись в Украину в рамках плана Bring Kids Back UA. Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Из оккупированных Луганской, Донецкой и Херсонской областей удалось вернуть пятерых детей в возрасте от 1,5 года до совершеннолетия.
Как отметил Лубинец, это стало возможным в рамках реализации плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
Один из юношей рассказал, что не мог самостоятельно выехать из ВОТ, поэтому обратился в наш Офис, который помог ему выехать. Сейчас Украина вместе с благотворительными фондами и организациями помогает ему с получением документов, поиском жилья и поступлении в высшее учебное заведение,
Кроме того, с похожей просьбой обратилась военнослужащая, освобожденная из плена. Она просила помочь вернуть дочь, которая также находилась на ВОТ.
Сейчас девочка вместе с мамой.
Уполномоченный также поблагодарил Катар за помощь в реализации этого процесса.
Напомним
В течение лета 2024 оккупанты вывезли более 3000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области.