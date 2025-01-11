Країна-агресор вивезла понад 3000 українських дітей з тимчасово окупованої Херсонщини влітку 2024
Київ • УНН
Окупанти примусово вивезли більше 3000 дітей з Херсонської області до таборів у терористів під виглядом відпочинку. Дітей піддають русифікації через "культурно-просвітницькі" програми та військову підготовку.
Протягом літа 2024 року окупанти вивезли понад 3000 дітей із тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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За інформацією, перевезень відбувалися під виглядом відпочинкових і культурно-просвітницьких програм, дітей доставляли до таборів у різних регіонах терористичної країни, включаючи вологду та тулу.
Такі заходи включали оборонно-спортивні збори та освітні проєкти, які мали на меті насадження російської культури, історії та мови. За цими діями стоїть не лише прагнення нав'язати дітям чужу ідентичність, але й намір підготувати їх до майбутнього використання в інтересах терористів, зокрема у військових цілях.
Цілеспрямована політика кремля спрямована на руйнування національної самобутності молодого покоління, яке через ізоляцію та маніпуляції позбавляється зв'язку зі своєю рідною культурою та мовою.
Українська сторона продовжує докладати зусиль для повернення дітей додому, а також для покарання всіх причетних до таких злочинів. Спільно з міжнародними організаціями Україна бореться за захист прав кожної дитини, якій загрожує насильницька асиміляція.
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