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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страна-агрессор вывезла более 3000 украинских детей с временно оккупированной Херсонщины летом 2024 года

Страна-агрессор вывезла более 3000 украинских детей с временно оккупированной Херсонщины летом 2024 года

Киев  •  УНН

 • 6491 просмотра

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Оккупанты принудительно вывезли более 3000 детей из Херсонской области в лагеря у террористов под видом отдыха. Детей подвергают русификации через "культурно-просветительские" программы и военную подготовку.

В течение лета 2024 года оккупанты вывезли более 3000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По информации, перевозки происходили под видом программ отдыха и культурно-просветительских программ, детей доставляли в лагеря в разных регионах террористической страны, включая вологду и тулу. 

Такие мероприятия включали оборонно-спортивные сборы и образовательные проекты, целью которых было насаждение русской культуры, истории и языка. За этими действиями стоит не только стремление навязать детям чужую идентичность, но и намерение подготовить их к будущему использованию в интересах террористов, в частности в военных целях. 

Целенаправленная политика кремля направлена на разрушение национальной самобытности молодого поколения, которое через изоляцию и манипуляции лишается связи со своей родной культурой и языком. 

Украинская сторона продолжает прилагать усилия для возвращения детей домой, а также для наказания всех причастных к таким преступлениям. Совместно с международными организациями Украина борется за защиту прав каждого ребенка, которому угрожает насильственная ассимиляция.

Пропаганда среди детей: на ВОТ россияне учат детей, что украинцы - вымышленная нация13.12.23, 16:56 • 26002 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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