Страна-агрессор вывезла более 3000 украинских детей с временно оккупированной Херсонщины летом 2024 года

В течение лета 2024 года оккупанты вывезли более 3000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По информации, перевозки происходили под видом программ отдыха и культурно-просветительских программ, детей доставляли в лагеря в разных регионах террористической страны, включая вологду и тулу.

Такие мероприятия включали оборонно-спортивные сборы и образовательные проекты, целью которых было насаждение русской культуры, истории и языка. За этими действиями стоит не только стремление навязать детям чужую идентичность, но и намерение подготовить их к будущему использованию в интересах террористов, в частности в военных целях.

Целенаправленная политика кремля направлена на разрушение национальной самобытности молодого поколения, которое через изоляцию и манипуляции лишается связи со своей родной культурой и языком.

Украинская сторона продолжает прилагать усилия для возвращения детей домой, а также для наказания всех причастных к таким преступлениям. Совместно с международными организациями Украина борется за защиту прав каждого ребенка, которому угрожает насильственная ассимиляция.

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