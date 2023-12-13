россияне продолжают распространять свою пропаганду на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На этот раз в оккупированном Луганске россияне провели фестиваль "народов россии" на который массово согнали школьников города.

На пропагандистском мероприятии детей убеждали, что они русские, а украинцы это вымышленная нация - отметили в Сопротивлении.

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Центр национального сопротивления отмечает, что оккупанты сознательно уничтожают самоидентификацию украинцев, ведь планируют уничтожить целую нацию, что является геноцидом.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Луганске при финансовой поддержке Кремля открылся центр военной подготовки с целью подготовки подростков к военной службе. Центр национального сопротивления рассматривает это как нарушение международного права.

Напомним

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс убеждена, что россия целенаправленно депортирует украинских детей на свою территорию, чтобы истребить следующее поколение защитников Украины