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Пропаганда среди детей: на ВОТ россияне учат детей, что украинцы - вымышленная нация

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 14:56  •  3567 просмотра

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В оккупированном Луганске россия провела фестиваль "народов россии", на котором школьникам навязывали мысль, что украинцы - вымышленная нация, намекая на культурный геноцид.

россияне продолжают распространять свою пропаганду на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На этот раз в оккупированном Луганске россияне провели фестиваль "народов россии" на который массово согнали школьников города.

На пропагандистском мероприятии детей убеждали, что они русские, а украинцы это вымышленная нация

- отметили в Сопротивлении.

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Центр национального сопротивления отмечает, что оккупанты сознательно уничтожают самоидентификацию украинцев, ведь планируют уничтожить целую нацию, что является геноцидом. 

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Луганске при финансовой поддержке Кремля открылся центр военной подготовки с целью подготовки подростков к военной службе. Центр национального сопротивления рассматривает это как нарушение международного права.

Напомним

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс убеждена, что россия целенаправленно депортирует украинских детей на свою территорию, чтобы истребить следующее поколение защитников Украины

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Пропаганда серед дітей: на ТОТ росіяни вчать дітей, що українські - вигадана нація
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