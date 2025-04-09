Более 100 тысяч украинцев получили помощь от ЮНИСЕФ на зиму: кто и сколько

ЮНИСЕФ и Минреинтеграции выплатили по 21 800 гривен более чем 103 тысячам украинцев в прифронтовых областях. Помощь получили семьи с детьми, проживающие в 30-километровой зоне от линии соприкосновения.