В 2024 году в Европе количество случаев кори удвоилось, достигнув самого высокого уровня с 1997 года. ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают возобновить вакцинацию, уровень которой упал после пандемии.
Минздрав получил 100 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib для защиты детей от пяти заболеваний. Вакцина бесплатная и уже распределена между регионами для проведения плановых прививок.
Администрация Трампа останавливает финансирование 5800 проектов USAID, включая программы вакцинации и лечения. Прекращение поддержки коснется миллионов людей в развивающихся странах и грозит ростом смертности.
Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.
27 февраля стартует первый международный детский вагон "Укрзализныци" по маршруту Киев-Кишинев. Вагон оснащен 13 специальными удобствами для детей от 0 до 8 лет, включая манежи, бизиборды и аудиосказки.
21% украинских детей потеряли близкого родственника или друга с начала полномасштабного вторжения. Исследование ЮНИСЕФ показало значительное ухудшение психологического состояния подростков из-за войны.
Министерство социальной политики разрабатывает комплексную систему помощи пострадавшим от сексуального насилия во время вооруженного конфликта. В 2024 году 365 человек обратились за помощью, из которых 60% - женщины.
Правительство работает над воплощением Стратегии обеспечения прав детей до 2028 года. План предусматривает увеличение семейных форм воспитания и улучшение услуг для детей с инвалидностью.
Президент США Джо Байден вручил высшую гражданскую награду страны 19 выдающимся лицам. Среди награжденных - футболист Месси, политик Хиллари Клинтон, редактор Vogue Анна Винтур и другие выдающиеся деятели.
Всего было реализовано пять основных программ поддержки на сумму более 10 миллиардов гривен.
Федеральное правительство Германии предоставит 60 млн евро на восстановление Сирии через неправительственные и международные организации. Средства направят на образование, помощь детям и поддержку вынужденных переселенцев.
В палаточном городке Аль-Маваси на юге Газы от холода умерли трое палестинских младенцев. Дети погибли из-за отсутствия теплого убежища и необходимых условий для жизни в зоне конфликта.
Великобритания предоставляет 35 млн фунтов на восстановление энергосистемы и гуманитарную помощь Украине. Также введены санкции против 20 судов и двух компаний РФ, участвующих в теневых перевозках нефти.
Минсоц сообщает о невозможности реализации электронной переписи населения через НБУ и телефонные номера. Сейчас используется альтернативный инструмент статистических наблюдений, разработанный совместно с ЮНИСЕФ.
По данным опроса МВД, 31% родителей признают, что их дети не носят светоотражающие элементы. Прошлой зимой произошло более 4500 ДТП, из которых 486 - с участием детей.
В Киевской области подписан меморандум о развитии семейных форм воспитания детей с ЮНИСЕФ. Пять громад области станут пилотными для внедрения новых услуг по поддержке детей-сирот и патронатных семей.
Правительство выделит по 1000 грн дополнительной помощи детям-сиротам и детям без родительской опеки ко Дню святого Николая. Кабмин также принял Стратегию обеспечения права детей на семейное воспитание до 2028 года.
В TikTok распространяют фейковое видео о благотворительной акции от UNICEF для украинских детей. Фонд опровергает информацию и предостерегает не вводить личные данные на сторонних ресурсах.
Киевская ОВА и ЮНИСЕФ обсудили дальнейшее сотрудничество по восстановлению образовательных учреждений и медицинской инфраструктуры. Из 247 поврежденных образовательных учреждений уже восстановлено 209, также планируется расширение центра ментального здоровья.
ЮНИСЕФ расширяет программы финансовой поддержки для украинских семей с детьми в прифронтовых зонах. Выплаты составят до 21800 грн, а количество школ-получателей грантов возрастет с 350 до 800.
Лишь 10% украинцев используют светоотражатели на одежде в темное время суток. Но даже маленький и недорогой аксессуар может спасти жизнь.
ЮНИСЕФ и Минреинтеграции выплатили по 21 800 гривен более чем 103 тысячам украинцев в прифронтовых областях. Помощь получили семьи с детьми, проживающие в 30-километровой зоне от линии соприкосновения.
Австрия предоставит Украине 2 млн евро на программу «Зерно из Украины», 5 млн на восстановление энергетической инфраструктуры и 3 млн на гуманитарную помощь. Решение было объявлено по итогам встречи министров иностранных дел двух стран.
Броварская громада получила значительную финансовую поддержку от международных организаций для развития инклюзивного образования. Благодаря грантам модернизированы классы, установлено специальное оборудование и внедрены ассистивные технологии для детей с ООП.
Власти Ирака могут принять поправку, снижающую возраст согласия на брак с 18 до 9 лет для девочек и до 15 лет для мальчиков. Законопроект также лишит женщин права на развод, наследование и опеку над детьми.
ЮНИСЕФ доставил в Украину 270 тысяч доз вакцины против столбняка и дифтерии, закупленных правительством Франции. Распределение вакцины между регионами началось и завершится в ноябре.
UNICEF описывает ситуацию на севере Газы как «апокалиптическую». Около 100 тысяч человек остались без доступа к еде и медикаментам из-за израильской блокады.
Киевская область одна из первых начала реформу питания в школах. Председатель ОВА Руслан Кравченко рассказал об основных достижениях, включая увеличение количества учеников, получающих бесплатное горячее питание.
Одесская область на 100% подготовила котельные к отопительному сезону. Продолжается процесс перевода котельных на альтернативные виды топлива при поддержке международных партнеров.
Впервые мыть руки с мылом в 1847 году предложил врач Игнац Земмельвайс. В то время он работал в Венском госпитале и задумался над проблемой высокой детской смертности и послеродовой лихорадки у женщин.