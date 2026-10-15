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Что празднуют 15 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 15801 просмотра

15 октября в мире отмечают несколько международных памятных дат, а верующие вспоминают святых по новому и старому календарям.

Что празднуют 15 октября в Украине и мире

15 октября в мире отмечают Международный день сельских женщин, Всемирный день мытья рук и Международный день белой трости. В церковном календаре по новому стилю чтят память святого преподобного Евфимия Нового, а по старому стилю вспоминают священномученика Киприана, святую мученицу Иустину и преподобного Андрея, пишет УНН.

Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей в 2007 году. Событие акцентирует внимание на  важной роли сельских женщин в обеспечении продовольственной безопасности, развитии аграрного сектора, сохранении традиционных общин и преодолении бедности. День призывает правительства устранять гендерные барьеры в доступе к земельным ресурсам, кредитованию, современному образованию и медицинским услугам в сельской местности.

Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day)

Учреждённый в 2008 году Глобальным партнёрством по мытью рук при поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ. Эта просветительская дата напоминает о простой, но жизненно важной гигиенической процедуре — мытье рук с мылом, которая является самым дешёвым и эффективным способом предотвращения распространения кишечных и респираторных инфекций, особенно среди детей в развивающихся странах.

Международный день белой трости (White Cane Safety Day)

Учреждён в США в 1964 году по инициативе Национальной федерации слепых и впоследствии поддержан Международной федерацией слепых. Белая трость является международным символом незрячих и слабовидящих людей. Событие призвано привлечь внимание общества к потребностям людей с нарушениями зрения, обеспечению для них безбарьерной городской среды, безопасности на дорогах и равных возможностей в трудоустройстве и повседневной жизни.

Всемирный день памяти о потере ребёнка во время беременности или родов (Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day)

Памятная дата, учреждённая в 2002 году в США и Канаде, которая приобрела международный масштаб. Этот день даёт возможность родителям и семьям, пережившим потерю ребёнка из-за выкидыша, замершей беременности, мертворождения или синдрома внезапной детской смерти, разделить свою боль.

День памяти преподобного Евфимия Нового

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память преподобного Евфимия Нового, Солунского  — выдающегося византийского аскета, который принял монашество на горе Олимп, подвизался на Святой Афонской горе и основал монастырь близ Салоник. Также в этот день вспоминают святого преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского  — выдающегося богослова, основателя Антиохийской богословской школы, который осуществил подробный перевод и редакцию книг Священного Писания и принял мученическую смерть за веру во время правления императора Максимиана Галерия.

По старому календарю верующие чтят память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. По преданию, Киприан был языческим мудрецом и волхвом в Никомидии, но, увидев непоколебимость веры девы Иустины перед его чарами, искренне раскаялся, принял крещение, стал епископом и вместе с Иустиной принял мученическую смерть во времена императора Диоклетиана. 

Александра Месенко

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