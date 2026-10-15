Що святкують 15 жовтня в Україні та світі

15 жовтня у світі відзначають Міжнародний день сільських жінок, Всесвітній день миття рук та Міжнародний день білої тростини. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого преподобного Євфимія Нового, а за старим стилем згадують священномученика Кипріана, святу мученицю Юстину та преподобного Андрія, пише УНН.

Міжнародний день сільських жінок (International Day of Rural Women)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у 2007 році Подія акцентує увагу на важливій ролі сільських жінок у забезпеченні продовольчої безпеки, розвитку аграрного сектору, збереженні традиційних громад та подоланні бідності. День закликає уряди ліквідовувати гендерні бар'єри у доступі до земельних ресурсів, кредитування, сучасної освіти та медичних послуг у сільській місцевості.

Всесвітній день миття рук (Global Handwashing Day)

Започаткований у 2008 році Глобальним партнерством із миття рук за підтримки ЮНІСЕФ та ВООЗ. Ця просвітницька дата нагадує про просту, але життєво важливу гігієнічну процедуру — миття рук із милом, яка є найдешевшим і найефективнішим способом запобігання поширенню кишкових і респіраторних інфекцій, особливо серед дітей у країнах, що розвиваються.

Міжнародний день білої тростини (White Cane Safety Day)

Заснований у США у 1964 році за ініціативи Національної федерації сліпих і згодом підтриманий Міжнародною федерацією сліпих. Біла тростина є міжнародним символом незрячих і слабозорих людей. Подія покликана привернути увагу суспільства до потреб людей із порушеннями зору, забезпечення для них безбар'єрного міського середовища, безпеки на дорогах та рівних можливостей у працевлаштуванні й повсякденному житті.

Всесвітній день висвітлення втрати дитини під час вагітності чи пологів (Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day)

Пам'ятна дата, започаткована у 2002 році у США та Канаді, яка набула міжнародного масштабу. Цей день дає можливість батькам і родинам, які пережили втрату дитини через викидень, завмирання вагітності, мертвонародження чи синдром раптової дитячої смерті, розділити свій біль.

День пам’яті преподобного Євфимія Нового

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобного Євфимія Нового, Солунського — видатного візантійського аскета, який прийняв чернецтво на горі Олімп, подвизався на Святому Афон та заснував монастир поблизу Салонік. Також цього дня згадують святого преподобномученика Лукіана, пресвітера Антіохійського — видатного богослова, засновника Антіохійської богословської школи, який здійснив детальний переклад та редакцію книг Святого Письма й прийняв мученицьку смерть за віру за царювання імператора Максиміана Галерія.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріана та святої мучениці Юстини. За переказом, Кипріан був язичницьким мудрецем і волхвом у Нікомидії, але бачачи непохитність віри діви Юстини перед його чарами, щиро покаявся, прийняв хрещення, став єпископом і разом із Юстиною прийняв мученицьку смерть за часів імператора Діоклетіана.