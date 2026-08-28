Склад ЮНИСЕФ с товарами для детей попал под удар рф
Киев • УНН
В Чубинском во время атаки уничтожен склад ЮНИСЕФ с жизненно необходимыми товарами. Это осложнило оказание помощи уязвимым семьям перед зимой.
В Киевской области под удар рф попал склад ЮНИСЕФ, уничтожены жизненно необходимые товары для детей и семей, передает УНН со ссылкой на UNICEF Ukraine.
Вчера в результате нападения на склад, который обслуживает ЮНИСЕФ в Чубинском Киевского района, были уничтожены жизненно необходимые товары для детей и семей
Как сообщили в UNICEF Ukraine, атака на склад "препятствует доставке жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения, особенно накануне суровой зимы".
россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец21.07.26, 20:12 • 39422 просмотра