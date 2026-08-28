Склад ЮНИСЕФ с товарами для детей попал под удар рф

В Киевской области под удар рф попал склад ЮНИСЕФ, уничтожены жизненно необходимые товары для детей и семей, передает УНН со ссылкой на UNICEF Ukraine.

Вчера в результате нападения на склад, который обслуживает ЮНИСЕФ в Чубинском Киевского района, были уничтожены жизненно необходимые товары для детей и семей - говорится в сообщении.

Как сообщили в UNICEF Ukraine, атака на склад "препятствует доставке жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения, особенно накануне суровой зимы".

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