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Склад ЮНИСЕФ с товарами для детей попал под удар рф

Киев • УНН

 • 780 просмотра

В Чубинском во время атаки уничтожен склад ЮНИСЕФ с жизненно необходимыми товарами. Это осложнило оказание помощи уязвимым семьям перед зимой.

Склад ЮНИСЕФ с товарами для детей попал под удар рф

В Киевской области под удар рф попал склад ЮНИСЕФ, уничтожены жизненно необходимые товары для детей и семей, передает УНН со ссылкой на UNICEF Ukraine.

Вчера в результате нападения на склад, который обслуживает ЮНИСЕФ в Чубинском Киевского района, были уничтожены жизненно необходимые товары для детей и семей 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в UNICEF Ukraine, атака на склад "препятствует доставке жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения, особенно накануне суровой зимы".

россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец21.07.26, 20:12 • 39422 просмотра

Антонина Туманова

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