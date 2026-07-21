россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец

россия атаковала склад ЮНИСЕФ, уничтожена гуманитарная помощь для украинских детей на сумму 3,9 млн долларов. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Шокирован очередным циничным преступлением России. На этот раз под вражеским ударом оказался склад ЮНИСЕФ, где хранилась гуманитарная помощь для украинских детей и семей, пострадавших от войны. На счету государства-агрессора — еще один удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по международной гуманитарной миссии, которая ежедневно спасает жизни людей

По его словам, уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарных грузов стоимостью почти 3,9 млн долларов США — генераторы, питьевую воду, гигиенические наборы и другие критически важные запасы.

ЮНИСЕФ — многолетний партнер Офиса Омбудсмена, который ежедневно помогает украинским детям и семьям. Удар по гуманитарному складу — это удар по тем, кто спасает жизни.

Россия также продолжает убивать детей и уничтожать гуманитарную инфраструктуру. Только на прошлой неделе, по данным ЮНИСЕФ, погибли двое детей, еще как минимум 50 получили ранения. В июне была зафиксирована самая массовая гибель детей с 2022 года в течение месяца: 7 детей погибли, еще 116 – ранены. В очередной раз подчеркиваю: нападения на гуманитарные объекты и работников гуманитарных миссий являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Когда под удар попадают те, кто доставляет помощь детям и гражданским, Россия атакует не только инфраструктуру, но и саму возможность спасать жизни. За каждое такое преступление государство-агрессор должно понести ответственность