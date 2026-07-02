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Во время атаки на Киев уничтожен склад Украинского Красного Креста с гуманитарной помощью

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

В результате массированной атаки на Киев уничтожен гуманитарный склад Украинского Красного Креста. Потеряно 320 тысяч единиц груза и оборудования стоимостью более 79 млн грн.

Во время атаки на Киев уничтожен склад Украинского Красного Креста с гуманитарной помощью

В результате массированной атаки на Киев уничтожен гуманитарный склад Украинского Красного Креста: потеряно 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудования общей стоимостью более 79 млн грн. Об этом сообщил УКК, пишет УНН.

Подробности

На момент российской атаки на столицу на арендованном складе находились гуманитарные грузы, необходимые для экстренного реагирования на последствия чрезвычайных ситуаций, обеспечения работы медицинских учреждений и оказания жизненно необходимой помощи сотням тысяч людей из числа наиболее уязвимых категорий населения.

А именно, критически важное оборудование, в том числе генераторы, тепловые насосы, медицинское оборудование (медицинские носилки, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы пациента) и т.д. Значительная часть этих грузов была доставлена в Украину через Европейский механизм гражданской защиты для усиления готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Среди уничтоженных запасов также был стратегический резерв гуманитарной помощи, сформированный для экстренного реагирования на последствия обстрелов, пожаров, эвакуаций и других кризисных ситуаций. В него входили одеяла, комплекты постельного белья, гигиенические наборы, тарпаулины, пленка для аварийного закрытия поврежденных окон, спальные наборы и другие товары первой необходимости, которые используются для помощи людям в первые часы после чрезвычайных событий.

Уничтоженный склад был одним из ключевых логистических центров Украинского Красного Креста. Именно отсюда обеспечивалось выполнение гуманитарных проектов, направленных на поддержку населения.

Также в результате удара повреждено грузовое транспортное средство, которое использовалось для доставки гуманитарной помощи.

Поражение склада нанесло не только значительный материальный ущерб. Это удар по гуманитарной инфраструктуре, от работы которой зависит своевременная помощь тысячам людей, пострадавших от войны.

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Ольга Розгон

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