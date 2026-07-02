Удар рф по Киеву 2 июля - саперы нашли обломки ракеты Х-69 с кассетной боеголовкой

Фото: ГУНП Украины в Киеве

Взрывотехники главного управления полиции обнаружили на территории одного из предприятий в Оболонском районе столицы обломки российской ракеты Х-69 с кассетной боевой частью. Обломки ракеты изъяли и передали сотрудникам ГСЧС для дальнейшего уничтожения в условиях полигона. Об этом сообщает ГУНП Украины в Киеве, передает УНН.

Детали

После массированного ракетного обстрела столицы взрывотехники главка полиции обнаружили на территории одного из предприятий в Оболонском районе обломки российской ракеты Х-69 с кассетной боевой частью - говорится в сообщении.

В частности правоохранители установили, что часть суббоеприпасов детонировала, однако 12 взрывоопасных элементов оставались в активном боевом состоянии.

Специалисты взрывотехнической службы безопасно изъяли их и передали сотрудникам ГСЧС для дальнейшего уничтожения в условиях полигона. Также полицейские изъяли обломки корпуса ракеты - добавили правоохранители.

В полиции призвали граждан быть максимально осторожными и в случае обнаружения любых подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним и не пытаться самостоятельно их перемещать.

Напомним

Количество погибших в результате российской атаки в Киеве в ночь на 2 июля увеличилось до 21.