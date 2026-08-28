Склад ЮНІСЕФ із товарами для дітей потрапив під удар рф

У Київській області під удар рф потрапив склад ЮНІСЕФ, знищено життєво необхідні товари для дітей та сімей, передає УНН із посиланням на UNICEF Ukraine.

Вчора внаслідок нападу на склад, який обслуговує ЮНІСЕФ у Чубинському Київському районі, було знищено життєво необхідні товари для дітей та сімей