Склад ЮНІСЕФ із товарами для дітей потрапив під удар рф
Київ • УНН
У Чубинському під час атаки знищено склад ЮНІСЕФ із життєво необхідними товарами. Це ускладнило допомогу вразливим сім’ям перед зимою.
У Київській області під удар рф потрапив склад ЮНІСЕФ, знищено життєво необхідні товари для дітей та сімей, передає УНН із посиланням на UNICEF Ukraine.
Вчора внаслідок нападу на склад, який обслуговує ЮНІСЕФ у Чубинському Київському районі, було знищено життєво необхідні товари для дітей та сімей
Як повідомили в UNICEF Ukraine, атака на склад "перешкоджає доставці життєво важливої допомоги найбільш уразливим верствам населення, особливо напередодні суворої зими".
росія ударила по складу ЮНІСЕФ, знищено допомогу для українських дітей на 3,9 млн доларів - Лубінець21.07.26, 20:12 • 39422 перегляди