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Склад ЮНІСЕФ із товарами для дітей потрапив під удар рф

Київ • УНН

 • 790 перегляди

У Чубинському під час атаки знищено склад ЮНІСЕФ із життєво необхідними товарами. Це ускладнило допомогу вразливим сім’ям перед зимою.

Склад ЮНІСЕФ із товарами для дітей потрапив під удар рф

У Київській області під удар рф потрапив склад ЮНІСЕФ, знищено життєво необхідні товари для дітей та сімей, передає УНН із посиланням на UNICEF Ukraine.

Вчора внаслідок нападу на склад, який обслуговує ЮНІСЕФ у Чубинському Київському районі, було знищено життєво необхідні товари для дітей та сімей 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили в UNICEF Ukraine, атака на склад "перешкоджає доставці життєво важливої ​​допомоги найбільш уразливим верствам населення, особливо напередодні суворої зими".

росія ударила по складу ЮНІСЕФ, знищено допомогу для українських дітей на 3,9 млн доларів - Лубінець21.07.26, 20:12 • 39422 перегляди

Антоніна Туманова

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