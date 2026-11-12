Что празднуют 12 ноября в Украине и мире

$45.500.0951.080.26
ukenru
02:53 • 13364 просмотра
"Ночь, когда загорелась Балтика": Генштаб показал поражение порта Усть-Луга в РФVideo
11 ноября, 23:15 • 17613 просмотра
Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал
11 ноября, 21:12 • 17465 просмотра
США просят россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой — СМИ раскрыли детали
11 ноября, 19:40 • 19356 просмотра
Представители США передадут путину предложение о прекращении огня — Зеленский ожидает ответа в Дублине
11 ноября, 18:51 • 19839 просмотра
Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкциюVideo
11 ноября, 18:07 • 17767 просмотра
Женская сборная Украины по футболу завоевала "золото" Юношеской ОлимпиадыPhotoVideo
11 ноября, 17:19 • 17851 просмотра
12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
11 ноября, 16:47 • 27280 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям
11 ноября, 16:05 • 30071 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать
11 ноября, 14:43 • 32373 просмотра
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Миллионы людей в Испании вышли на забастовку из-за жилищного кризиса11 ноября, 20:20 • 8152 просмотра
В Запорожье перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС: как объехать11 ноября, 20:28 • 8812 просмотра
В Киевской области во время повторной атаки РФ погибли двое спасателей, ещё двое — в больнице11 ноября, 20:40 • 5736 просмотра
Ирландия примет деятельное участие в Коалиции укрытий — Зеленский11 ноября, 20:55 • 4266 просмотра
Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей, вернула менее 3 тысяч — Каллас11 ноября, 22:14 • 3858 просмотра
публикации
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям11 ноября, 16:47 • 27276 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать11 ноября, 16:05 • 30068 просмотра
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto11 ноября, 14:43 • 32373 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
11 ноября, 06:41 • 60360 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 66623 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Республика Ирландия
Германия
Реклама
УНН Lite
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo11 ноября, 19:08 • 14133 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 26234 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 39363 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 35899 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 32628 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
Техника
Социальная сеть
Дипломатка

Что празднуют 12 ноября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2118 просмотра

12 ноября отмечают дни борьбы с пневмонией, качества и удобства использования. Верующие чтут Иоанна Милостивого и Зиновия.

Что празднуют 12 ноября в Украине и мире

12 ноября в мире под эгидой ВОЗ и международных медицинских организаций отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией и Всемирный день качества. В церковном календаре по новому стилю чтят святителя Иоанна Милостивого, а по старому стилю вспоминают священномученика Зиновия, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day)

Глобальная медицинская дата, учреждённая в 2009 году Глобальной коалицией против детской пневмонии при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Мероприятие призвано привлечь внимание мирового сообщества, правительств и специалистов здравоохранения к пневмонии как к одной из главных инфекционных причин смертности среди детей в возрасте до пяти лет и пожилых людей.

Кампания акцентирует внимание на важности своевременной вакцинации, обеспечения доступа к антибиотикотерапии, кислородной поддержке и снижения загрязнения воздуха в помещениях.

Всемирный день качества (World Quality Day)

Международная экономическая дата, инициированная Европейской организацией качества при поддержке ООН в 1989 году, которая традиционно отмечается во второй четверг ноября.

Мероприятие посвящено повышению стандартов продукции и услуг, внедрению систем менеджмента качества, защите прав потребителей и усилению конкурентоспособности бизнеса.

День объединяет специалистов по контролю качества, аудиторов и управленцев для обмена инновациями в сфере устойчивого производства и эффективности бизнес-процессов.

Украина и Франция подписали соглашение о гарантировании качества товаров оборонного назначения19.01.24, 19:39 • 33377 просмотров

Всемирный день удобства использования (World Usability Day)

Глобальное технологическое событие, учреждённое в 2005 году Ассоциацией специалистов UPA, которое также отмечается во второй четверг ноября.

Мероприятие посвящено популяризации инженерного и дизайнерского подхода, при котором цифровые продукты, веб-сайты, мобильные приложения и бытовые технологии разрабатываются максимально интуитивными, доступными и удобными для людей с разными возможностями.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского - выдающегося иерарха, прославившегося безграничной благотворительностью: он переписал всех нищих Александрии и ежедневно раздавал им церковные средства, выкупал пленных и помогал беженцам во время персидского нашествия.

Швейцария предоставит Украине 730 000 долларов на восстановление Киево-Печерской лавры16.08.26, 15:48 • 5111 просмотров

Также в этот день вспоминают преподобного Нила Постника, Синайского - ученика святителя Иоанна Златоуста, который оставил высокий государственный пост префекта Константинополя и провёл жизнь в строгом аскетизме на горе Синай, оставив многочисленные богословские труды.

По старому календарю верующие чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии - брата и сестры из Киликии, которые раздали унаследованное имение бедным, проповедовали христианство, исцеляли больных молитвой и приняли мученическую смерть через усечение головы во времена гонений императора Диоклетиана.

"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА20.10.26, 01:44 • 10190 просмотров

Александра Месенко

ОбществоКультураЗдоровье
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций