Что празднуют 12 ноября в Украине и мире

12 ноября в мире под эгидой ВОЗ и международных медицинских организаций отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией и Всемирный день качества. В церковном календаре по новому стилю чтят святителя Иоанна Милостивого, а по старому стилю вспоминают священномученика Зиновия, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day)

Глобальная медицинская дата, учреждённая в 2009 году Глобальной коалицией против детской пневмонии при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Мероприятие призвано привлечь внимание мирового сообщества, правительств и специалистов здравоохранения к пневмонии как к одной из главных инфекционных причин смертности среди детей в возрасте до пяти лет и пожилых людей.

Кампания акцентирует внимание на важности своевременной вакцинации, обеспечения доступа к антибиотикотерапии, кислородной поддержке и снижения загрязнения воздуха в помещениях.

Всемирный день качества (World Quality Day)

Международная экономическая дата, инициированная Европейской организацией качества при поддержке ООН в 1989 году, которая традиционно отмечается во второй четверг ноября.

Мероприятие посвящено повышению стандартов продукции и услуг, внедрению систем менеджмента качества, защите прав потребителей и усилению конкурентоспособности бизнеса.

День объединяет специалистов по контролю качества, аудиторов и управленцев для обмена инновациями в сфере устойчивого производства и эффективности бизнес-процессов.

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Всемирный день удобства использования (World Usability Day)

Глобальное технологическое событие, учреждённое в 2005 году Ассоциацией специалистов UPA, которое также отмечается во второй четверг ноября.

Мероприятие посвящено популяризации инженерного и дизайнерского подхода, при котором цифровые продукты, веб-сайты, мобильные приложения и бытовые технологии разрабатываются максимально интуитивными, доступными и удобными для людей с разными возможностями.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского - выдающегося иерарха, прославившегося безграничной благотворительностью: он переписал всех нищих Александрии и ежедневно раздавал им церковные средства, выкупал пленных и помогал беженцам во время персидского нашествия.

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Также в этот день вспоминают преподобного Нила Постника, Синайского - ученика святителя Иоанна Златоуста, который оставил высокий государственный пост префекта Константинополя и провёл жизнь в строгом аскетизме на горе Синай, оставив многочисленные богословские труды.

По старому календарю верующие чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии - брата и сестры из Киликии, которые раздали унаследованное имение бедным, проповедовали христианство, исцеляли больных молитвой и приняли мученическую смерть через усечение головы во времена гонений императора Диоклетиана.

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