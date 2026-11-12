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Що святкують 12 листопада в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2102 перегляди

12 листопада відзначають дні боротьби з пневмонією, якості та зручності використання. Віряни вшановують Іоана Милостивого та Зиновія.

Що святкують 12 листопада в Україні та світі

12 листопада у світі під егідою ВООЗ та міжнародних медичних організацій відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією та Всесвітній день якості. У церковному календарі за новим стилем вшановують святителя Іоанна Милостивого, а за старим стилем згадують священномученика Зиновія, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з пневмонією (World Pneumonia Day)

Глобальна медична дата, започаткована у 2009 році Глобальною коаліцією проти дитячої пневмонії за підтримки ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Подія покликана привернути увагу світової спільноти, урядів та фахівців охорони здоров'я до пневмонії як однієї з головних інфекційних причин смертності серед дітей віком до п'яти років та людей похилого віку.

Кампанія акцентує на важливості своєчасної вакцинації, забезпечення доступу до антибіотикотерапії, кисневої підтримки та зменшення забруднення повітря в приміщеннях.

Всесвітній день якості (World Quality Day)

Міжнародна економічна дата, ініційована Європейською організацією якості за підтримки ООН у 1989 році, яка традиційно відзначається у другий четвер листопада.

Подія присвячена підвищенню стандартів продукції та послуг, впровадженню систем менеджменту якості, захисту прав споживачів та посиленню конкурентоспроможності бізнесу.

День об'єднує фахівців із контролю якості, аудиторів та управлінців для обміну інноваціями у сфері сталого виробництва та ефективності бізнес-процесів.

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Всесвітній день зручності використання (World Usability Day)

Глобальна технологічна подія, започаткована у 2005 році Асоціацією фахівців із UPA, що також відзначається у другий четвер листопада.

Захід присвячений популяризації інженерного та дизайнерського підходу, за якого цифрові продукти, вебсайти, мобільні застосунки та побутові технології розробляються максимально інтуїтивними, доступними й зручними для людей із різними можливостями.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святителя Іоана Милостивого, патріарха Олександрійського - видатного ієрарха, який прославився безмежною благодійністю: він переписав усіх жебраків Олександрії та щодня роздавав їм церковні кошти, викуповував полонених і допомагав біженцям під час перської навали.

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Також цього дня згадують преподобного Ніла Постника, Синайського - учня святителя Іоана Золотоустого, який залишив високу державну посаду префекта Константинополя і провів життя в суворому аскетизмі на горі Синай, залишивши численні богословські твори.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, та сестри його мучениці Зиновії - брата і сестри з Кілікії, які роздали успадкований маєток бідним, проповідували християнство, зцілювали хворих молитвою і прийняли мученицьку смерть через усічення голови за часів гонінь імператора Діоклетіана.

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Олександра Месенко

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