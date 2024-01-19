Україна та Франція підписали угоду про гарантування якості товарів оборонного призначення
Київ • УНН
Україна та Франція уклали технічну угоду про взаємне визнання державних гарантій якості товарів, послуг та робіт оборонного призначення.
Сьогодні було підписано технічну угоду щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення між Україною та Францією. Про це повідомило Міноборони, передає УНН.
Підписання технічної угоди врегулює взаємодію між міністерством Збройних Сил Французької Республіки, як держави-члена НАТО, та міністерством оборони України, як держави-партнера, у сфері забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення і подальшої співпраці в забезпеченні взаємного державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення відповідно до вимог Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107
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Взаємодія між державами-членами НАТО, агенціями, установами у сфері забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107.
В повідомленні йдеться, що підписана сьогодні угода дозволить зменшити фінансові витрати Міноборони України під час закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення.
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