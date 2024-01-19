Украина и Франция подписали соглашение о гарантировании качества товаров оборонного назначения

Сегодня было подписано техническое соглашение о взаимном принятии государственного гарантирования качества товаров, работ и услуг оборонного назначения между Украиной и Францией. Об этом сообщило Минобороны, передает УНН.

Подписание технического соглашения урегулирует взаимодействие между министерством Вооруженных Сил Французской Республики, как государства-члена НАТО, и министерством обороны Украины, как государства-партнера, в сфере обеспечения качества товаров, работ и услуг оборонного назначения и дальнейшего сотрудничества в обеспечении взаимного государственного гарантирования качества товаров, работ и услуг оборонного назначения в соответствии с требованиями Соглашения НАТО по стандартизации STANAG 4107 - сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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Взаимодействие между государствами-членами НАТО, агентствами, учреждениями в сфере обеспечения качества товаров, работ и услуг оборонного назначения осуществляется в соответствии с Соглашением НАТО по стандартизации STANAG 4107.

В сообщении говорится, что подписанное сегодня соглашение позволит уменьшить финансовые расходы Минобороны Украины при закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения.

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