Франция произведет для Украины 78 пушек Caesar в 2024 году - министр обороны
Киев • УНН
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что его страна произведет 78 САУ Caesar для Украины. Он отметил, что в ситуации, когда западная помощь исчерпывается, Франция внедряет у себя режим военной экономики.
Франция планирует изготовить 78 пушек Caesar в 2024 году для Украины. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien, передает УНН.
Мы запускаем инициативу в области артиллерии, по пушке Caesar, современной, надежной и очень эффективной, производства компании Nexter в Бурже и Роанне. Сейчас в Украине их 49, что привело к тактическим успехам. Наша инициатива направлена на производство 78 пушек Caesar в 2024 году
По его словам, флагман французской артиллерии, дальнобойные самоходные пушки "Цезарь" стоят от 3 до 4 миллионов евро. Он считает эту стоимость приемлемой для союзников Парижа, поэтому Франция будет инициировать финансирование производства в том числе за счет союзников.
Украина сама готова вложить часть своих ресурсов, она только что приобрела за свой счет 6 Caesar, чтобы начать инициативу. Эта система должна работать и для боеприпасов
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция планирует подписать соглашение о безопасности с Украиной и начать поставки оружия. Макрон лично планирует февральский визит в Украину, чтобы завершить эти договоренности.
Франция произведет для Украины 78 пушек Caesar в 2024 году - министр обороны
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что его страна произведет 78 САУ Caesar для Украины. Он отметил, что в ситуации, когда западная помощь исчерпывается, Франция внедряет у себя режим военной экономики.
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