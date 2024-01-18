Франция произведет для Украины 78 пушек Caesar в 2024 году - министр обороны

Франция планирует изготовить 78 пушек Caesar в 2024 году для Украины. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien, передает УНН.

Мы запускаем инициативу в области артиллерии, по пушке Caesar, современной, надежной и очень эффективной, производства компании Nexter в Бурже и Роанне. Сейчас в Украине их 49, что привело к тактическим успехам. Наша инициатива направлена на производство 78 пушек Caesar в 2024 году - рассказал Лекорню.

По его словам, флагман французской артиллерии, дальнобойные самоходные пушки "Цезарь" стоят от 3 до 4 миллионов евро. Он считает эту стоимость приемлемой для союзников Парижа, поэтому Франция будет инициировать финансирование производства в том числе за счет союзников.

Украина сама готова вложить часть своих ресурсов, она только что приобрела за свой счет 6 Caesar, чтобы начать инициативу. Эта система должна работать и для боеприпасов - сказал Лекорню.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция планирует подписать соглашение о безопасности с Украиной и начать поставки оружия. Макрон лично планирует февральский визит в Украину, чтобы завершить эти договоренности.