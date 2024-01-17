Франція збирається укласти з Україною угоду про гарантії безпеки - Макрон

Франція збирається укласти з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки, анонсував 16 січня президент Франції Еммануель Макрон, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Макрон заявив, що працює з Україною над двосторонньою угодою про гарантії безпеки, "яка має бути підписана за кілька тижнів", пише видання. Він також оголосив про поставку близько сорока ракет SCALP, кількох сотень бомб і гармат Caesar.

Я сам поїду в Україну в лютому. Повідомлю про фіналізацію цих текстів. Поставки боєприпасів, про які я тут говорю, будуть розпочаті - сказав Макрон.

Доповнення

Першою країною, яка підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку, стала Велика Британія. Це сталося 12 січня під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва. Угода діятиме доти, доки Україна не вступить до НАТО.