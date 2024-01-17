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Франція передасть Україні ще 40 крилатих ракет SCALP — Макрон

Франція передасть Україні ще 40 крилатих ракет SCALP — Макрон

Київ • УНН

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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани поставити Україні 40 ракет SCALP і "сотні бомб", причому поставки почнуться негайно. Ця обіцянка є частиною постійної підтримки, яку Франція надає Києву, включаючи військову підготовку.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував нові поставки озброєнь Україні та заявив про намір відвідати Київ у лютому. Про це заявив Макрон на пресконференції, передає УНН.

Деталі

Разом із поставками озброєнь та угодами, які ми фіналізуємо, я планую відвідати в лютому Україну

сказав Макрон.

Він уточнив, що Париж готується поставити Україні 40 ракет SCALP та "сотні бомб". У цьому контексті він оголосив про успіхи у промисловості, які дозволять Франції постачати Україні більше військової продукції, зокрема самохідні гаубиці Caesar.

Макрон зазначив, що поставки починаються "в реальному часі, одразу після їхнього оголошення". Також він пообіцяв продовжувати підтримку Києва так довго, як це потрібно, зокрема продовжувати навчання українських солдатів.

Європейцям і нам, французам, доведеться найближчими тижнями і місяцями ухвалити нові рішення, зокрема, щоб не допустити перемоги Росії

сказав Макрон.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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