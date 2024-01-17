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frantsiya-peredast-ukraine-yeshche-40-krilatikh-raket-scalp-makron

Франция передаст Украине еще 40 крылатых ракет SCALP - Макрон

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 22:10  •  1185 просмотра

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах поставить Украине 40 ракет SCALP и "сотни бомб", причем поставки начнутся немедленно. Это обещание является частью постоянной поддержки, которую Франция оказывает Киеву, включая военную подготовку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении посетить Киев в феврале. Об этом заявил Макрон на пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину

сказал Макрон.

Он уточнил, что Париж готовится поставить Украине 40 ракет SCALP и "сотни бомб". В этом контексте он объявил об успехах в промышленности, которые позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в частности самоходные гаубицы Caesar.

Макрон отметил, что поставки начинаются "в реальном времени, сразу после их объявления". Также он пообещал продолжать поддержку Киева так долго, как это нужно, в частности продолжать обучение украинских солдат.

Европейцам и нам, французам, придется в ближайшие недели и месяцы принять новые решения, в частности, чтобы не допустить победы России

сказал Макрон.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Франція передасть Україні ще 40 крилатих ракет SCALP — Макрон
France to hand over 40 more SCALP cruise missiles to Ukraine - Macron
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Франция передаст Украине еще 40 крылатых ракет SCALP - Макрон

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