Франция передаст Украине еще 40 крылатых ракет SCALP - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении посетить Киев в феврале. Об этом заявил Макрон на пресс-конференции, передает УНН.

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Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину сказал Макрон.

Он уточнил, что Париж готовится поставить Украине 40 ракет SCALP и "сотни бомб". В этом контексте он объявил об успехах в промышленности, которые позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в частности самоходные гаубицы Caesar.

Макрон отметил, что поставки начинаются "в реальном времени, сразу после их объявления". Также он пообещал продолжать поддержку Киева так долго, как это нужно, в частности продолжать обучение украинских солдат.