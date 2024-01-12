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Історичний договір: Україна та Британія підписали в Києві угоду про безпеку

Історичний договір: Україна та Британія підписали в Києві угоду про безпеку

Київ • УНН

 • 30431 перегляди

Україна та Велика Британія підписали в Києві угоду про безпеку. Угода діє до потенційного членства України в НАТО. Також Велика Британія пообіцяла надати Україні понад 3 мільярди доларів допомоги.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали в Києві угоду про безпеку між двома країнами. Також прем'єр Британії оголосив про виділення допомоги Україні у 2,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 3 млрд доларів), повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі 

Зеленський назвав підписаний документ "безпрецедентною угодою про безпеку". Як зазначається, угода діятиме доти, доки Україна не вступить до НАТО.

Також прем'єр Британії оголосив про виділення допомоги Україні у 2,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 3 млрд доларів). 

"Я радий бути тут сьогодні, щоб оголосити про збільшення допомоги, яку ми надаємо. Допомога, яку ми вже надали, розрахована до початку цього року. Тому ми діємо напередодні її закінчення, оголошуючи про нові зобов'язання у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів - більше, ніж ми надавали в попередні роки", - заявив Сунак. 

Він зазначив, що це свідчить про рішучість Британії підтримувати Україну.

Він сказав, що передає сильний сигнал підтримки, "щоб володимир путін зрозумів, що ми нікуди не йдемо".

"Я тут з одним чітким посланням. Сполучене Королівство стоїть з Україною", - додав прем'єр-міністр.

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники. Це сигнал світові: Україна не наодинці", - написав Зеленський у Telegram. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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