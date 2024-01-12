Исторический договор: Украина и Британия подписали в Киеве соглашение о безопасности

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  127781 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  143190 просмотра

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

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Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск

Гражданин Франции Шарль Минар, 1996 года рождения, исчез в украинских горах в январе. Полиция просит помощи общественности в его поисках.

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Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск