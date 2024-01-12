Исторический договор: Украина и Британия подписали в Киеве соглашение о безопасности
Украина и Великобритания подписали в Киеве соглашение о безопасности. Соглашение действует до потенциального членства Украины в НАТО. Также Великобритания пообещала предоставить Украине более 3 миллиардов долларов помощи.
С Купянского направления еженедельно эвакуируют до 150 человек - Синегубов
В Купянске продолжается эвакуация: 50-150 человек выезжают каждую неделю, несмотря на нежелание некоторых жителей, на фоне постоянных обстрелов и перебоев с электроснабжением.
Дело Жеваго: ГБР провело обыск в одном из столичных судов
Правоохранители провели обыск в одном из столичных судов по делу о хищении и отмывании средств в банке "Финансы и кредит".
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Авдеевку: есть погибший
В результате российского авиаудара по Авдеевке погиб один человек; Нью-Йорк также подвергся обстрелу.
Расстреляли гражданского на оккупированной части Херсонской области: о подозрении сообщили двум военным рф
Двое российских военнослужащих получили подозрение за расстрел гражданского на оккупированной части Херсонской области.
Количество вражеских штурмов на левобережье Днепра уменьшилось в четыре раза - Гуменюк
Оккупанты на левом берегу Днепра уменьшили количество обстрелов в четыре раза, эффективный ответный огонь уничтожил вражескую технику, сообщает Наталья Гуменюк.
россия готовится к судебной тяжбе для защиты своих замороженных активов - Bloomberg
россия готовит судебный иск для защиты своих замороженных активов за рубежом и привлекла международные юридические фирмы для участия в возможных судебных процессах.
рф не имеет достаточно сил в белгородской области для наступательных действий в сторону Харькова - Синегубов
россия не имеет достаточных сил в белгородской области для наступления на Харьков. Их присутствие является в основном демонстративным.
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины прибыла в Киев
Пенни Прицкер прибыла в Киев с целью стимулирования инвестиций американского бизнеса для восстановления экономики Украины.
Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск
Гражданин Франции Шарль Минар, 1996 года рождения, исчез в украинских горах в январе. Полиция просит помощи общественности в его поисках.