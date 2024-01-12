Исторический договор: Украина и Британия подписали в Киеве соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами. Также премьер Великобритании объявил о выделении помощи Украине в 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов), сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Зеленский назвал подписанный документ "беспрецедентным соглашением о безопасности". Как сообщается, соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

Также премьер Британии объявил о выделении помощи Украине в 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов).

"Я рад быть здесь сегодня, чтобы объявить об увеличении помощи, которую мы предоставляем. Помощь, которую мы уже предоставили, рассчитана до начала этого года. Поэтому мы действуем в преддверии ее окончания, объявляя о новых обязательствах в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов - больше, чем мы предоставляли в предыдущие годы", - заявил Сунак.

Он отметил, что это свидетельствует о решимости Британии поддерживать Украину.

Он сказал, что передает сильный сигнал поддержки, "чтобы владимир путин понял, что мы никуда не уходим".

"Я здесь с одним четким посланием. Соединенное Королевство стоит с Украиной", - добавил премьер-министр.

"Сегодня мы стоим бок о бок как друзья и союзники. Это сигнал миру: Украина не в одиночку", - написал Зеленский в Telegram.