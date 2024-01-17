Франция собирается заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности - Макрон

Франция собирается заключить с Украиной двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, анонсировал 16 января президент Франции Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Макрон заявил, что работает с Украиной над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, "которое должно быть подписано через несколько недель", пишет издание. Он также объявил о поставке около сорока ракет SCALP, нескольких сотен бомб и пушек Caesar.

Я сам поеду в Украину в феврале. Сообщу о финализации этих текстов. Поставки боеприпасов, о которых я здесь говорю, будут начаты - сказал Макрон.

Дополнение

Первой страной, которая подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, стала Великобритания. Это произошло 12 января во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.