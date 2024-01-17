Франция собирается заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности - Макрон

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  139842 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  149523 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  150809 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  143276 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Новости по теме

Франция собирается заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция планирует подписать соглашение о безопасности с Украиной и начать поставки оружия. Макрон лично планирует февральский визит в Украину, чтобы завершить эти договоренности.

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Франция собирается заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности - Макрон

Враг за сутки выпустил по Запорожской области 17 БПЛА: есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры

Российские войска совершили 17 ударов с беспилотников по населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры. Всего по области было нанесено 96 ударов, жертв среди населения не зафиксировано.

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Враг за сутки выпустил по Запорожской области 17 БПЛА: есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры

ГУР сообщило о пожарах на железной дороге в россии: показали видео

По сообщениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в россии снова горела железная дорога.

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ГУР сообщило о пожарах на железной дороге в россии: показали видео

Из-за атаки рф на Харьков в больницах 13 раненых - ОВА

В результате российского ракетного удара по Харькову были госпитализированы 13 человек.

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Из-за атаки рф на Харьков в больницах 13 раненых - ОВА

Враг накрыл из артиллерии акваторию Очаковской громады на Николаевщине

16 января российские войска обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины в Николаевской области, о жертвах не сообщается. Впоследствии силы противовоздушной обороны сбили над регионом беспилотник "Шахид".

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Враг накрыл из артиллерии акваторию Очаковской громады на Николаевщине

Еще плюс 730 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 372 820 человек личного состава и 6126 танков.

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Еще плюс 730 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Херсонщине из-за российских обстрелов ранены три человека

Три человека получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов, всего за сутки было зафиксировано 75 случаев открытия огня. Во время обстрелов было выпущено более 350 снарядов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию и танки.

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На Херсонщине из-за российских обстрелов ранены три человека

В Харькове в результате ночной атаки повреждены 19 жилых домов

Две вражеские ракеты повредили 19 жилых домов и ранили 17 человек в Харькове. Харьковский городской голова сообщает, что на месте происшествия работают все необходимые службы.

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В Харькове в результате ночной атаки повреждены 19 жилых домов

Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника

Силы противовоздушной обороны в Днепропетровской области за ночь сбили три вражеских беспилотника, сообщил руководитель ООС Сергей Лысак. Россияне также обстреляли Никополь и Марганец, но о жертвах не сообщается.

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Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника

За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На отдельных направлениях наступательные действия не велись, зафиксировано 6 неудачных обстрелов позиций наших войск.

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За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб