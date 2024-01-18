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Франція виробить для України 78 гармат Caesar у 2024 році – міністр оборони

Франція виробить для України 78 гармат Caesar у 2024 році – міністр оборони

Київ • УНН

 • 31516 перегляди

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував, що його країна виробить 78 САУ Caesar для України. Він наголосив, що у ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.

Франція планує виготовити 78 гармат Caesar у 2024 році для України. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю  Le Parisien, передає УНН.

Ми запускаємо ініціативу в галузі артилерії, щодо гармати Caesar, сучасної, надійної та дуже ефективної, виробництва компанії Nexter у Буржі та Роанні. Нині в Україні їх 49, що призвело до тактичних успіхів. Наша ініціатива спрямована на виробництво 78 гармат Caesar у 2024 році

- розповів Лекорню.

За його словами, флагман французької артилерії, далекобійні самохідні гармати "Цезар" коштують від 3 до 4 мільйонів євро. Він вважає цю вартість прийнятною для союзників Парижа, тому Франція ініціюватиме фінансування виробництва у тому числі за рахунок союзників.

Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів, вона щойно придбала за власний кошт 6 Caesar, щоб розпочати ініціативу. Ця система має працювати і для боєприпасів

- сказав Лекорню.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція планує підписати угоду про безпеку з Україною та розпочати постачання зброї. Макрон особисто планує лютневий візит до України, щоб завершити ці домовленості.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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