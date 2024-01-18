Франція виробить для України 78 гармат Caesar у 2024 році – міністр оборони

Франція планує виготовити 78 гармат Caesar у 2024 році для України. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Parisien, передає УНН.

Ми запускаємо ініціативу в галузі артилерії, щодо гармати Caesar, сучасної, надійної та дуже ефективної, виробництва компанії Nexter у Буржі та Роанні. Нині в Україні їх 49, що призвело до тактичних успіхів. Наша ініціатива спрямована на виробництво 78 гармат Caesar у 2024 році