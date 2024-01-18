Франція виробить для України 78 гармат Caesar у 2024 році – міністр оборони
Київ • УНН
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував, що його країна виробить 78 САУ Caesar для України. Він наголосив, що у ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.
Франція планує виготовити 78 гармат Caesar у 2024 році для України. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Parisien, передає УНН.
Ми запускаємо ініціативу в галузі артилерії, щодо гармати Caesar, сучасної, надійної та дуже ефективної, виробництва компанії Nexter у Буржі та Роанні. Нині в Україні їх 49, що призвело до тактичних успіхів. Наша ініціатива спрямована на виробництво 78 гармат Caesar у 2024 році
За його словами, флагман французької артилерії, далекобійні самохідні гармати "Цезар" коштують від 3 до 4 мільйонів євро. Він вважає цю вартість прийнятною для союзників Парижа, тому Франція ініціюватиме фінансування виробництва у тому числі за рахунок союзників.
Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів, вона щойно придбала за власний кошт 6 Caesar, щоб розпочати ініціативу. Ця система має працювати і для боєприпасів
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція планує підписати угоду про безпеку з Україною та розпочати постачання зброї. Макрон особисто планує лютневий візит до України, щоб завершити ці домовленості.