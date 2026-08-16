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Швейцарія надасть України 730 000 доларів на відновлення Києво-Печерської Лаври

Київ • УНН

 • 3912 перегляди

Швейцарія оголосила про виділення 600 000 швейцарських франків на підготовку до реставрації Києво-Печерської Лаври, пошкодженої російським авіаударом 15 червня 2026 року. В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга привітав це рішення.

Швейцарія надасть України 730 000 доларів на відновлення Києво-Печерської Лаври

Швейцарія виділить України 730 000 доларів на відновлення Києво-Печерської Лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок удару рф 15 червня. Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії, передає УНН.

Деталі

15 серпня 2026 року Швейцарія взяла участь у урочистостях з нагоди 975-ї річниці монастирського комплексу Києво-Печерської Лаври через представника Федеральної ради у справах України Жака Гербера. З нагоди цієї річниці Швейцарія оголошує про виділення 600 000 швейцарських франків на підготовку до реставрації печерного монастиря, який зазнав пошкоджень внаслідок російського авіаудару в червні 2026 року, а також на його захист від подальших руйнувань

- йдеться у повідомленні.

У раді зазначили, що Україна й надалі залишається об’єктом інтенсивних російських повітряних ударів. 15 червня 2026 року Успенський собор та інші історичні споруди на території Печерської Лаври зазнали значних пошкоджень. Цей монастирський комплекс є одним із найважливіших релігійних і культурних об’єктів України та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Швейцарії, зазначивши, ця підтримка має особливе значення.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті виставки "Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври", присвяченої 975-річчю Києво-Печерської лаври.

Павло Башинський

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