Зеленський відкрив виставку "Духовні скарби нації" до 975-річчя Києво-Печерської лаври

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті виставки "Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври", присвяченої 975-річчю Києво-Печерської лаври. Про це він заявив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Зеленський наголосив на важливості збереження української культурної спадщини на тлі російської агресії. Про це він заявив під час відкриття виставки.

Дуже важливо зберегти нашу культурну спадщину попри умисні російські удари по ній і зробити все, щоб передати її наступним поколінням

На заході також був присутній генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані, який уперше відвідав Україну після призначення на цю посаду.

Зеленський подякував йому за увагу до України та наголосив на важливості подальшої співпраці з організацією.

Разом із ЮНЕСКО ми можемо й маємо зробити більше, щоб кожна українська пам’ятка, яка заслуговує бути в переліку світової спадщини, отримала цей статус і підтримку