Зеленский открыл выставку "Духовные сокровища нации" к 975-летию Киево-Печерской лавры

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии выставки «Духовные сокровища нации. Ризница Киево-Печерской лавры», посвящённой 975-летию Киево-Печерской лавры. Об этом он заявил в своём Telegram-канале, пишет УНН.

Зеленский подчеркнул важность сохранения украинского культурного наследия на фоне российской агрессии. Об этом он заявил во время открытия выставки.

Очень важно сохранить наше культурное наследие несмотря на преднамеренные российские удары по нему и сделать всё, чтобы передать его следующим поколениям

На мероприятии также присутствовал генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани, который впервые посетил Украину после назначения на этот пост.

Зеленский поблагодарил его за внимание к Украине и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с организацией.

Вместе с ЮНЕСКО мы можем и должны сделать больше, чтобы каждый украинский памятник, который заслуживает быть включённым в список всемирного наследия, получил этот статус и поддержку