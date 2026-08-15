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Зеленський підписав указ про створення статусу національних святинь Українського народу

Київ • УНН

 • 41466 перегляди

Президент підписав указ про створення статусу національних святинь для об'єктів спадщини. Кабмін має підготувати закон до 24 серпня, що передбачає захист та відповідальність за руйнування.

Зеленський підписав указ про створення статусу національних святинь Українського народу

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня підписав указ №726/2026 "Про національні святині Українського народу", який передбачає створення окремого статусу для унікальних об’єктів історичної, духовної та культурної спадщини України. Про це йдеться в указі президента, пише УНН.

Деталі

Кабінет Міністрів має до 24 серпня підготувати проєкт закону про захист національних святинь. Документ має визначити критерії надання відповідного статусу та порядок формування переліку таких об’єктів.

До переліку пропонують включати, зокрема, пам’ятки національного значення та об’єкти Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, які є визначними центрами історичної пам’яті українського народу, його духовності та культури, а також формування української політичної нації та державності.

Національні святині хочуть захистити окремими державними програмами

Майбутній закон також має передбачити додаткові заходи охорони таких об’єктів, повноваження органів влади щодо їхнього захисту та відповідальність за знищення або руйнування національних святинь.

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Уряду доручили також активізувати підготовку українських номінацій до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та вдосконалити державну політику щодо охорони пам’яток національного значення в умовах російської агресії.

Міністерство закордонних справ має посилити інформування міжнародної спільноти про злочини росії проти української культурної спадщини та сприяти притягненню рф до відповідальності.

Крім того, МЗС доручено залучати міжнародну допомогу, кошти інвесторів, а також репарації та інші стягнення з росії для охорони, збереження і реставрації українських пам’яток.

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Степан Гафтко

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