Швейцария предоставит Украине 730 000 долларов на восстановление Киево-Печерской лавры
Киев • УНН
Швейцария объявила о выделении 600 000 швейцарских франков на подготовку к реставрации Киево-Печерской лавры, повреждённой российским авиаударом 15 июня 2026 года. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал это решение.
Швейцария выделит Украине 730 000 долларов на восстановление Киево-Печерской лавры, которая получила повреждения в результате удара рф 15 июня. Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии, передает УНН.
Подробности
15 августа 2026 года Швейцария приняла участие в торжествах по случаю 975-й годовщины монастырского комплекса Киево-Печерской лавры через представителя Федерального совета по делам Украины Жака Гербера. По случаю этой годовщины Швейцария объявляет о выделении 600 000 швейцарских франков на подготовку к реставрации пещерного монастыря, который получил повреждения в результате российского авиаудара в июне 2026 года, а также на его защиту от дальнейших разрушений
В совете отметили, что Украина по-прежнему остается объектом интенсивных российских воздушных ударов. 15 июня 2026 года Успенский собор и другие исторические сооружения на территории Киево-Печерской лавры получили значительные повреждения. Этот монастырский комплекс является одним из важнейших религиозных и культурных объектов Украины и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
И. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Швейцарии, отметив, что эта поддержка имеет особое значение.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии выставки "Духовные сокровища нации. Ризница Киево-Печерской лавры", посвященной 975-летию Киево-Печерской лавры.