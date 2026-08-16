Швейцария предоставит Украине 730 000 долларов на восстановление Киево-Печерской лавры

Швейцария выделит Украине 730 000 долларов на восстановление Киево-Печерской лавры, которая получила повреждения в результате удара рф 15 июня. Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии, передает УНН.

15 августа 2026 года Швейцария приняла участие в торжествах по случаю 975-й годовщины монастырского комплекса Киево-Печерской лавры через представителя Федерального совета по делам Украины Жака Гербера. По случаю этой годовщины Швейцария объявляет о выделении 600 000 швейцарских франков на подготовку к реставрации пещерного монастыря, который получил повреждения в результате российского авиаудара в июне 2026 года, а также на его защиту от дальнейших разрушений