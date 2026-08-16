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Россия усиливает слежку за поездками граждан на всех видах транспорта

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

Минтранс РФ планирует передавать государству фактические данные о перемещении граждан на транспорте. Силовики смогут отслеживать поездки практически в режиме реального времени.

Россия усиливает слежку за поездками граждан на всех видах транспорта

В России расширят систему сбора данных о перемещении граждан внутри страны и за границу. Новый проект приказа Минтранса РФ предусматривает передачу государству не только плановой, но и фактической информации о поездках всеми видами дальнего транспорта, сообщает УНН со ссылкой на издание «Верстка».

Подробности

Отмечается, что силовые ведомства РФ смогут практически в прямом эфире отслеживать все перемещения граждан на транспорте дальнего следования внутри России, а также за границу.

Транспортный комплекс — одна из целей террористических атак, поэтому прослеживаемость здесь особенно важна

— заявил заместитель председателя профильного комитета Госдумы РФ Рафаэль Марданшин.

Он обосновал усиление контроля за поездками необходимостью обеспечить безопасность и защиту пассажиров и работников транспорта, а также объектов инфраструктуры от террористов и мошенников.

Напомним

В июле 2026 года в России лишь треть сеансов мобильного интернета проходила без ограничений. Власти активнее внедряют интернет по белым спискам и блокируют иностранные мессенджеры и VPN.

В россии усиливают контроль за мобильной связью: SIM-карты привяжут к IMEI, появятся "детские" номера - разведка18.02.26, 16:43 • 3769 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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