Россия усиливает слежку за поездками граждан на всех видах транспорта

В России расширят систему сбора данных о перемещении граждан внутри страны и за границу. Новый проект приказа Минтранса РФ предусматривает передачу государству не только плановой, но и фактической информации о поездках всеми видами дальнего транспорта, сообщает УНН со ссылкой на издание «Верстка».

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Отмечается, что силовые ведомства РФ смогут практически в прямом эфире отслеживать все перемещения граждан на транспорте дальнего следования внутри России, а также за границу.

Транспортный комплекс — одна из целей террористических атак, поэтому прослеживаемость здесь особенно важна — заявил заместитель председателя профильного комитета Госдумы РФ Рафаэль Марданшин.

Он обосновал усиление контроля за поездками необходимостью обеспечить безопасность и защиту пассажиров и работников транспорта, а также объектов инфраструктуры от террористов и мошенников.

Напомним

В июле 2026 года в России лишь треть сеансов мобильного интернета проходила без ограничений. Власти активнее внедряют интернет по белым спискам и блокируют иностранные мессенджеры и VPN.

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