В россии усиливают контроль за мобильной связью: SIM-карты привяжут к IMEI, появятся "детские" номера - разведка
Киев • УНН
В рф, где уже царит цензура в интернете и слежка за оппозицией, нововведения становятся очередным элементом тоталитарного контроля.
В россии приняли два закона, предусматривающие усиление государственного контроля за пользователями мобильной связи. Формально нововведения объясняют борьбой с кибермошенничеством, однако они существенно расширяют возможности надзора за гражданами. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Детали
Как отмечают в разведке, первый закон вводит обязательную привязку SIM-карт к IMEI-коду мобильного устройства. Отныне в случае установки SIM-карты в другой телефон абонент должен будет внести соответствующие изменения в договор с оператором и зарегистрировать IMEI нового гаджета в специальной базе данных. Без такой процедуры пользование связью станет невозможным.
Второй закон вводит понятие "детской" SIM-карты. Родители или законные представители обязаны сообщать мобильному оператору о передаче номера несовершеннолетнему ребенку. После этого номер получает специальный статус, а операторы должны применять дополнительные ограничения и меры контроля. Данные о таких абонентах будут передаваться в централизованную государственную систему.
Кроме того, владельцев интернет-сайтов и цифровых сервисов обяжут использовать информацию о "детских" SIM-картах в своей работе, что фактически расширяет государственный мониторинг онлайн-активности несовершеннолетних.
В разведке отмечают, что введенные изменения усиливают зависимость пользователей от государственных реестров и создают риски блокировки связи в случае технических ошибок или злоупотреблений. Новые правила вписываются в общую тенденцию усиления цифрового контроля и надзора в России.
Напомним
