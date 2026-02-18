В россии усиливают контроль за мобильной связью: SIM-карты привяжут к IMEI, появятся "детские" номера - разведка

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
14:25 • 1544 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 9966 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 12907 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 12135 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 17468 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 21029 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16006 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17073 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25648 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39646 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
73%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 19607 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 22554 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 11178 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине09:27 • 6982 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 16413 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 5046 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 10000 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 51571 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 66542 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 73059 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петер Сийярто
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесса
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 2958 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 5322 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 18559 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 31162 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 26370 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Хранитель

В россии усиливают контроль за мобильной связью: SIM-карты привяжут к IMEI, появятся "детские" номера - разведка

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В рф, где уже царит цензура в интернете и слежка за оппозицией, нововведения становятся очередным элементом тоталитарного контроля.

В россии усиливают контроль за мобильной связью: SIM-карты привяжут к IMEI, появятся "детские" номера - разведка

В россии приняли два закона, предусматривающие усиление государственного контроля за пользователями мобильной связи. Формально нововведения объясняют борьбой с кибермошенничеством, однако они существенно расширяют возможности надзора за гражданами. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в разведке, первый закон вводит обязательную привязку SIM-карт к IMEI-коду мобильного устройства. Отныне в случае установки SIM-карты в другой телефон абонент должен будет внести соответствующие изменения в договор с оператором и зарегистрировать IMEI нового гаджета в специальной базе данных. Без такой процедуры пользование связью станет невозможным.

Второй закон вводит понятие "детской" SIM-карты. Родители или законные представители обязаны сообщать мобильному оператору о передаче номера несовершеннолетнему ребенку. После этого номер получает специальный статус, а операторы должны применять дополнительные ограничения и меры контроля. Данные о таких абонентах будут передаваться в централизованную государственную систему.

Кроме того, владельцев интернет-сайтов и цифровых сервисов обяжут использовать информацию о "детских" SIM-картах в своей работе, что фактически расширяет государственный мониторинг онлайн-активности несовершеннолетних.

В разведке отмечают, что введенные изменения усиливают зависимость пользователей от государственных реестров и создают риски блокировки связи в случае технических ошибок или злоупотреблений. Новые правила вписываются в общую тенденцию усиления цифрового контроля и надзора в России.

Напомним

Россия засекретила ключевые экономические данные, скрыв реальный уровень бедности и состояние экономики. Из статистических сборников изъяли 168 таблиц, а в ЕМИСС перестали обновлять 115 показателей.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Техника
Тренд
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины