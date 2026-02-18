У росії посилюють контроль за мобільним зв’язком: SIM-карти прив’яжуть до IMEI, з’являться "дитячі" номери - розвідка

$43.260.09
Ексклюзив
14:25 • 2250 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 10783 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 13334 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 12513 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 17810 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 21266 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16135 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17139 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25723 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39705 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
Популярнi новини
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 20004 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 22983 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 11671 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні09:27 • 7758 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 16915 перегляди
Публікації
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 5688 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 10784 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 51901 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 66887 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 73389 перегляди
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 3320 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 5692 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 18751 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 31344 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 26543 перегляди
У росії посилюють контроль за мобільним зв’язком: SIM-карти прив’яжуть до IMEI, з’являться "дитячі" номери - розвідка

Київ • УНН

 • 212 перегляди

У рф, де вже панує цензура в інтернеті та стеження за опозицією, нововведення стають черговим елементом тоталітарного контролю.

У росії посилюють контроль за мобільним зв’язком: SIM-карти прив’яжуть до IMEI, з’являться "дитячі" номери - розвідка

У росії ухвалили два закони, які передбачають посилення державного контролю за користувачами мобільного зв’язку. Формально нововведення пояснюють боротьбою з кібершахрайством, однак вони суттєво розширюють можливості нагляду за громадянами. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Як зазначають у розвідці, перший закон запроваджує обов’язкову прив’язку SIM-карт до IMEI-коду мобільного пристрою. Відтепер у разі встановлення SIM-карти в інший телефон абонент повинен буде внести відповідні зміни до договору з оператором та зареєструвати IMEI нового ґаджета в спеціальній базі даних. Без такої процедури користування зв’язком стане неможливим.

Другий закон вводить поняття "дитячої" SIM-карти. Батьки або законні представники зобов’язані повідомляти мобільного оператора про передання номера неповнолітній дитині. Після цього номер отримує спеціальний статус, а оператори мають застосовувати додаткові обмеження та заходи контролю. Дані про таких абонентів передаватимуться до централізованої державної системи.

Крім того, власників інтернет-сайтів і цифрових сервісів зобов’яжуть використовувати інформацію про "дитячі" SIM-карти у своїй роботі, що фактично розширює державний моніторинг онлайн-активності неповнолітніх.

У розвідці наголошують, що запроваджені зміни посилюють залежність користувачів від державних реєстрів і створюють ризики блокування зв’язку у разі технічних помилок або зловживань. Нові правила вписуються в загальну тенденцію посилення цифрового контролю та нагляду в росії.

Нагадаємо

росія засекретила ключові економічні дані, приховавши реальний рівень бідності та стан економіки. Зі статистичних збірників вилучили 168 таблиць, а в ЄМІСС перестали оновлювати 115 показників.

Андрій Тимощенков

Світ
Кібератака
російська пропаганда
Техніка
Тренд
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України