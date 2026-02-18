У росії посилюють контроль за мобільним зв’язком: SIM-карти прив’яжуть до IMEI, з’являться "дитячі" номери - розвідка
Київ • УНН
У рф, де вже панує цензура в інтернеті та стеження за опозицією, нововведення стають черговим елементом тоталітарного контролю.
У росії ухвалили два закони, які передбачають посилення державного контролю за користувачами мобільного зв’язку. Формально нововведення пояснюють боротьбою з кібершахрайством, однак вони суттєво розширюють можливості нагляду за громадянами. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.
Деталі
Як зазначають у розвідці, перший закон запроваджує обов’язкову прив’язку SIM-карт до IMEI-коду мобільного пристрою. Відтепер у разі встановлення SIM-карти в інший телефон абонент повинен буде внести відповідні зміни до договору з оператором та зареєструвати IMEI нового ґаджета в спеціальній базі даних. Без такої процедури користування зв’язком стане неможливим.
Другий закон вводить поняття "дитячої" SIM-карти. Батьки або законні представники зобов’язані повідомляти мобільного оператора про передання номера неповнолітній дитині. Після цього номер отримує спеціальний статус, а оператори мають застосовувати додаткові обмеження та заходи контролю. Дані про таких абонентів передаватимуться до централізованої державної системи.
Крім того, власників інтернет-сайтів і цифрових сервісів зобов’яжуть використовувати інформацію про "дитячі" SIM-карти у своїй роботі, що фактично розширює державний моніторинг онлайн-активності неповнолітніх.
У розвідці наголошують, що запроваджені зміни посилюють залежність користувачів від державних реєстрів і створюють ризики блокування зв’язку у разі технічних помилок або зловживань. Нові правила вписуються в загальну тенденцію посилення цифрового контролю та нагляду в росії.
