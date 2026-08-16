росія посилює стеження за поїздками громадян на всіх видах транспорту
Київ • УНН
Мінтранс рф планує передавати державі фактичні дані про переміщення громадян на транспорті. Силовики зможуть відстежувати поїздки майже в реальному часі.
В росії розширять систему збору даних про переміщення громадян усередині країни та за кордон. Новий проєкт наказу мінтрансу рф передбачає передачу державі не лише планової, а й фактичної інформації про поїздки всіма видами далекого транспорту, повідомляє УНН із посиланням на видання Верстка.
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Зазначається, що силові відомства рф зможуть практично у прямому ефірі відстежувати всі переміщення громадян на транспорті далекого прямування всередині росії, а також за кордон.
Транспортний комплекс - одна з цілей для терористичних атак, тому простежуваність тут особливо важлива
Він обґрунтував посилення контролю за поїздками необхідністю забезпечити безпеку та захист пасажирів та працівників транспорту, а також об'єктів інфраструктури від терористів та шахраїв.
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